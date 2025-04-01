睡前看屏幕一小时 失眠风险增六成

挪威公共卫生研究所的一项新研究表明，减少在床上使用屏幕的时间可以显著改善年轻人的睡眠质量。这项研究基于对45202名年龄在18至28岁之间的挪威年轻人的调查数据，发现睡前使用屏幕会使失眠的风险增加59%，平均减少24分钟的睡眠时间。研究结果发表在最新《精神病学前沿》杂志上。

研究指出，尽管许多人担心社交媒体特别具有干扰性，但实际上所有类型的屏幕使用对睡眠影响是相似的。这意味着，屏幕使用的总时长，而非具体类型，才是影响睡眠的关键因素。屏幕使用可能通过4种方式影响睡眠：通知打扰、占用本应用于休息的时间、延长入睡所需时间以及屏幕发出的光抑制昼夜节律。

为了评估屏幕使用与睡眠质量之间的关系，研究人员询问了参与者关于他们睡前使用屏幕的习惯，包括使用的时长和活动类型（如看节目、玩游戏、浏览社交媒体等），以及他们的睡眠模式和质量问题。结果显示，无论参与者的屏幕活动类型是什么，只要增加了睡前一小时的屏幕使用时间，就会相应地增加失眠的风险，并减少实际睡眠时间。

基于这些发现，研究人员建议那些因屏幕使用而遭受睡眠问题的人尝试减少夜间屏幕使用时间，尤其是在睡觉前30到60分钟内完全停止使用屏幕。如果必须使用屏幕，建议禁用通知以减少夜间被打扰的可能性。这一调整有助于提高睡眠质量，进而促进身体健康。