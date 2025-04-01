春日小心肝 多来点甜头儿

春日养肝正当时！春天阳气生发，大地回春，气温逐渐变暖，肝在中医五行属木，肝木在春天时令旺盛。此时如能顺应自然之气让肝气条达舒畅，人就会气血平和，感觉精神饱满，心情愉悦。

今天，中医就来推荐几款有助于养肝护肝的食物和养生茶。

肝脏喜甜不喜酸

每一种食物都源自大自然，依据生长环境的不同，呈现出酸、苦、甘、辛、咸五种味道。而不同的味道恰恰可以调补人体的五脏。肝脏喜欢辛、甘之味，不喜酸味。唐代著名的医药学家孙思邈在他的书中就记载到：“春日宜省酸，增甘，以养脾气”。也就是说，春天时令人们要少吃点酸味的食品，多吃点甘甜的食品，以补益人体脾胃之气。

因此，在日常生活中，大家可以减少醋等酸味食品的摄入，适度增加山药、大枣等甘味食品的摄入，日常可以将山药、大枣、粳米熬粥服用。

虽然甘味食品可以提升脾气，但是肝病患者却不宜多吃糖。糖，药食同源之品，其性甘温，主缓主壅。肝病患者往往气机不畅，有胀满、痰湿阻滞等症状，过多吃糖会加重这些症状，饮食不香，口臭腹胀，嗳腐泛酸等。

此外，要想养护好肝脏还需少饮酒。酒，也为药食同源之品，性热、烈。肝脏主要负责藏血，功能表现为疏泄、升发阳气（体阴用阳），像一个将军一样多亢奋，再加上酒的升散，人体阳气更加亢盛，这将消耗人体更多阴血，导致阴虚。而且肝病患者往往夹有湿热，饮酒更易助湿、助热，所以肝病人群应当少饮酒或者忌酒。

为自己挑杯养肝茶

虫草银杏叶茶 虫草粉10克，银杏叶15克。将银杏叶洗净，晒干或者烘干，研成粗粉，与虫草粉充分混合，一分为二，装入棉纸袋中，封口挂线，备用。每次取1袋，放入杯中，用沸水冲泡，加盖闷15分钟即可。频频饮服，一般每袋可连续冲泡3至5次。此茶可以益肾滋阴，化痰定喘，降脂养心。此茶适用于脂肪肝人群。

二子降脂茶 枸杞子30克，女贞子30克。将以上两味药洗净，晒干，装入纱布袋，扎口后放入大杯中，用沸水冲泡，加盖闷15分钟即可代茶饮，可连续冲泡3至5次，当日饮完。该方可以滋补肝肾，散瘀降脂。此茶适用于肝肾阴虚型脂肪肝人群。

山楂菊花茶 将山楂、白菊花、茶叶按照3：2：1比例进行调配。将山楂煎水后，用山楂水冲泡菊花、茶叶。代茶饮，当日饮完。此茶可以保肝降脂，适用于脂肪肝人群。

泽泻乌龙茶 泽泻15克，乌龙茶3克。将泽泻加水煮沸20分钟，取药汁冲泡乌龙茶即成。一般可以冲泡3至5次，每日一剂，频频饮用。此茶可以护肝消脂，利湿减肥。适用于脂肪肝、肥胖人群。

山楂荷叶茶 山楂30克，荷叶10克，冰糖适量。将山楂、荷叶洗净，与冰糖一起放入碗中，用开水浸泡，代茶饮，可连续冲泡3至5次，当日饮完。此茶可以消食化滞，适用于肝郁脾虚型肝硬化人群。

春日养生按摩安排上

胸胁胀闷 梳理胁肋 双手五指略分开，从胸正中向两胁肋侧分别顺肋骨方向梳理，要求双手对称，着力和缓。此法适用于肝气郁结出现的胸胁胀痛，可以疏通经络，开胸顺气。

消化不良 按摩腹部 以一手或者双手叠压，以接触腹部手的掌根、小鱼际。从上腹部剑突下，循胃脘部，自右至左，推运至左胁下。按摩时手掌着力深沉，推动时均匀有力，速度和缓。

未病先防 按揉足底 肝胆的反射区在足底第四、第五跖关节肌束隆起的稍后方，一枚硬币大小的范围。坐位，以一手拇指按压对侧足底部反射区，用力按压36下。然后左右交换。最后以手掌稍稍用力拍打左右足心36下。

文/谢占国 (北京市普仁医院)