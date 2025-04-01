运动防不住血栓？警惕这三个形成因素

3月26日，篮球运动员达米安·利拉德被诊断出右小腿深静脉血栓，将无限期休战；前不久，球星文班亚马因右肩深静脉血栓，而无缘赛季剩余比赛。这两起事件引发了大众对深静脉血栓疾病的关注。

在人们的印象里，老年人以及久坐、久卧、久站人群是深静脉血栓的主要患病群体。有着良好运动基础的职业运动员，竟然也会被深静脉血栓“栓”住，且血栓还发生在了并不常见的肩膀部位，超出了许多人的认知。

深静脉血栓究竟是如何形成的？对患者身体有何危害？又该如何预防？科技日报记者就此采访了北京大学人民医院血管外科副主任、主任医师张韬。

好发于下肢 偶见于上肢

张韬表示，深静脉血栓是临床最常见的血栓种类之一，指血液在深静脉中出现不正常凝结，阻塞静脉腔等，导致静脉回流障碍，继而引起的临床症状。深静脉血栓好发于下肢，临床表现为单腿肿胀、疼痛和浅静脉曲张。

他进一步解释道，由于双腿的静脉距离心脏最远，其静脉血要克服重力回到心脏，因此下肢的深静脉最容易形成血栓。人们常说的经济舱综合征和麻将综合征，就是由于长时间保持一个坐姿且进水少等原因，导致了下肢深静脉血栓的形成。

“静脉血流淤滞、静脉血管壁损伤和血液高凝是深静脉血栓形成的三大因素。只要满足其中任何一个或两个要素，即使是运动员也会发生深静脉血栓，甚至发病部位可能是上肢。”张韬表示。

静脉血流淤滞指静脉血流滞缓，会增加激活的血小板和凝血因子与静脉壁接触的时间，继而形成血栓；静脉血管壁有三层，其内皮具有抗凝和抑制血小板黏附聚集的作用，静脉血管壁损伤后，便会引起血小板聚集继而形成血栓；而血液高凝则是血液在静脉系统内凝固，若还伴有静脉血流淤滞或静脉血管壁损伤，会大大增加深静脉血栓形成的概率。

张韬认为，一方面，运动员在长期剧烈运动下，可能发生摔伤、扭伤或拉伤，一旦造成静脉血管壁损伤，血管会立即启动凝血瀑布反应，反应过激便会产生血栓。比如，一些爱好举重、攀登、网球等运动的人群，会发生上肢深静脉血栓，如腋—锁骨下血栓等。另一方面，运动员大量运动后，出汗过多且无法及时补水，会导致血液浓缩甚至是血液高凝状态，从而加剧深静脉血栓形成的风险。

病情发展迅速 高危人群需警惕

按照血栓形成时间长短，深静脉血栓可分为急性期、亚性期以及慢性期三期。急性期深静脉血栓是指血栓形成时间不超过一周，通常处于最佳治疗时期。血栓形成时间在一个月内的，为亚性期深静脉血栓；超过一个月，则为慢性期深静脉血栓。

“深静脉血栓一旦形成，不仅不会自行消失，还会继续生长。可能今天做检查时血栓很小，过了几天就长到十几厘米。因此，确诊深静脉血栓后，越早治疗效果越好。”张韬强调。

张韬表示，在深静脉血栓早期阶段，首选口服药物、皮下注射等抗凝治疗方案，阻止血栓继续形成，同时要避免揉搓按摩肢体；其次，将已经形成的血栓除掉，也是常见的治疗方法。

张韬提醒到，若深静脉血栓已发展至慢性期，患者可能会出现色素沉着，疼痛肿胀等明显症状，并伴有湿疹和溃疡。更有甚者，可能会发生血栓脱落并随血液迁移回流至肺部，造成肺栓塞，导致呼吸心脏骤停等危害生命健康。因此，久坐者、卧床者、孕妇以及有过深静脉血栓病史的人群，患血栓风险高于普通人，更应高度警惕，避免症状进一步恶化。

那么应如何预防深静脉血栓的形成呢？张韬建议，日常饮食上，可选择清淡、新鲜食物，常吃山楂、燕麦、茄子、红薯、洋葱等有助于血管健康的食物，保持血管壁的弹性。对高危人群来说，可通过静脉足泵、间歇充气加压装置及梯度压力弹力袜等物理方法，压迫肌肉组织被动活动，促进血液循环，防止血液淤滞。

“运动爱好者们也不必因运动员确诊深静脉血栓，而不敢运动。”张韬表示，在运动前后做好热身和放松，运动过程中保证适量补水，使血液处于相对稀释的状态，可以有效预防深静脉血栓的发生。此外，若发生运动损伤，应及时进行专业治疗，避免血栓形成。