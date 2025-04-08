让流动的急救成为城市的健康防线

3月25日上午，湖北省武汉市江汉区常青五路远洋心里小区路段发生一起交通事故，一名七旬老人被一辆白色汽车撞倒后昏迷不醒，头部流血，情况危急。路过的外卖小哥张宝剑果断停车施救，凭借随身携带的AED（自动体外除颤器）和急救技能为老人争取了黄金救援时间。这一善举经媒体报道后引发广泛关注，张宝剑也被网友称为“急救侠”。张宝剑加入外卖行业后坚持公益服务，并随身携带AED设备，已多次对他人成功实施急救。（4月7日《工人日报》）

不知从何时起，“流动急救”已经成为城市里一道独特的风景线。外卖骑手的送餐箱里备着AED设备，私家车的后备厢放着急救包，骑行爱好者车架上贴着“紧急情况请拦停”的标识……这些看似微小的改变，正悄然编织着一张覆盖街巷的隐形安全网。急救不再局限于医院的白墙之内，也不再局限于急救车或偶遇医务人员，而是化作普通人流动的施救，随时挽救生命于危急时刻。

这是一个人员流动速度不断加快的时代。不少人每日穿梭数十公里通勤，货物24小时流转于物流网络，信息以秒为单位向四周扩散。当社会运转的速度越来越快时，风险与意外也随之增加。“流动急救”恰恰回应了这种时代需求。在这种模式下，救援力量能够始终与人的活动轨迹同频共振。外卖小哥携带AED送外卖就是典型的例证。善意随着外卖小哥的行动自然蔓延，促使更多人加入“流动急救”的时代潮流中，随时做好为有需要的人实施急救的准备。

流动的急救不仅大幅度降低了患者外出时的安全风险，还持续向社会释放正能量，并明显提升了社会的文明程度。AED设备随着骑手的电动车走街串巷，急救包随着私家车深入到每个角落，让城市拥有了无数个移动的急救设备和医疗志愿者。流动的急救不仅提升了急救效率，更传递着“人人可施救”的信念，在陌生人之间建立起无形的信任纽带，也让城市文明向前迈进了一大步。

当然，要想让这份流动的善意持续涌动，还需要社会给予更多支撑。急救设备的日常维护、专业技能的持续培训、施救行为的法律保障，都是实现“流动急救”需要进一步夯实的根基。企事业单位不妨为携带急救设备的外卖员提供充电便利，社区可以为私家车主开展急救演练，交管部门可以在重点路段设置急救设备共享点。通过制度设计和多方参与，让个体善举与社会支持形成合力，流动的急救才能持续存在，成为一道可靠的健康防线。

流动的急救与流动的社会一脉相承，因此更显时代本色，也更富有前途。骑手们在配送美食的同时给人送去了安全，其他人也能够如此。只要有爱心、肯学习、敢于和善于急救，每个人都能够在日常工作和生活当中，以自身的方式让急救流动起来，进而积水成渊，让每一份流动的善意形成叠加，最终汇聚成推动社会向善的温暖力量。