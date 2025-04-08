关爱“银发族” 打造老年友好型消费环境

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，其中明确提出要积极发展抗衰老、银发旅游等产业，释放银发消费市场潜力。

夕阳红蕴藏经济发展新蓝海。2024年12月，中国社会福利与养老服务协会等联合发布的《银发经济蓝皮书：中国银发经济发展报告（2024）》显示，目前，我国银发经济规模在7万亿元左右，约占GDP的6%。到2035年，银发经济规模有望达到30万亿元，占GDP的10%。

当前老年消费市场面临诸多挑战。加大力度治理部分直播平台通过虚假宣传、情感绑架等手段诱导老年人落入消费陷阱，成为当务之急。

上海社会科学院社会学研究所研究员雷开春认为，部分直播平台瞄准老年人群体，主打“感情牌”，用一系列“套路”诱导他们非理性消费。随着社会老龄化程度加深，空巢老人群体不断扩大，子女工作繁忙，老人缺乏情感陪伴，一些直播平台主播借助“拟亲属化”的语言和互动策略，营造出虚拟家庭氛围，在“陪伴”名义下与老人建立情感链接，从而诱导老人非理性消费。还有部分主播精心打造“专家”人设，通过术语包装及专业场景布置，提升可信度，再配合限时促销、虚假评价与优惠噱头，精准切中老人消费心理。此外，平台推荐算法基于用户行为数据，持续推送相似内容，让老人深陷其中，形成信息茧房，加剧他们对平台的依赖。

一些平台在逐利动机下对老人设下消费套路，暴露出平台存在监管缺位问题。

曾在某短视频平台从事内容治理工作的李雷（化名）认为，部分平台对直播监管不到位，缘于这些平台深耕四五线城市以及农村地区，为了获取流量、迎合需求，会采取一些“博眼球”“夸大宣传”的做法。

在大力发展银发经济的背景下，破解老年人落入直播间购物陷阱乱象，打造老年友好型消费环境是重要一环。

中国老龄科学研究中心老龄战略与政策研究所副所长方彧认为，各方要合力为老年人营造良好的社会环境和消费环境。平台应采取多种技术手段，加大对商家的监管力度；企业要充分认识到人口老龄化带来的机遇，用心用情做好产品和服务，杜绝为逐利不择手段的行为；在家庭层面，子女要主动关心老人，通过陪伴聊天、参与线下活动等方式，降低他们对直播间的情感依赖；老年人自身要增强信息甄别能力，提高警惕，学会识别“夸大功效”等购物陷阱，避免陷入消费骗局。

哈尔滨商业大学教授、电子商务教研室主任吴彦艳建议平台参照“未成年人模式”，开发“老年人模式”，将严格审核过的优质直播间推荐给老人，进一步简化下单、退货流程。同时，增强老人对网络购物的辨识能力，推荐老人在官方旗舰店购买商品。

“现在平台开始重视审核。”李雷说，直播期间有审核，收到用户举报后会再审核。一开始是机器审核，“要是没发现问题，就直接通过了”。如果机器审核发现有问题，会转给人工审核。对于触碰底线的淫秽色情类等内容，会采取严格处理措施，如限流或封号。而其他大多数直播内容都能通过审核，“毕竟这些平台的用户主要集中在下沉市场”。

面对老人直播间购物乱象，部分平台开始有针对性地优化调整。抖音平台电商相关负责人在接受中青报·中青网记者采访时表示，抖音电商持续加强实时识别能力，逐步上线老人高金额订单交易弹窗提醒。平台搭建了专属客服团队，协助老人处理售后问题。为进一步保障用户消费体验，平台开展针对各类违法营销诈骗行为的专项治理。近段时间平台发现，有个别用户通过仿冒“博物馆鉴定师”等，以“书画书法进万家”“举办拍卖会”“假一赔十”等虚假信息为噱头，售卖所谓“大师真迹字画”，诱导用户购买。平台对相关账号进行处置，封禁账号及店铺、收回直播和营利权限等。

对于老人深陷直播间购物甚至被诈骗的现象，司法部门采取措施，打击相关犯罪行为。中青报·中青网记者在中国裁判文书网上，查询到多份涉及老年人直播间购物、案由为“诈骗”的刑事判决书。

2024年6月，甘肃省兰州市七里河区人民法院审理一起诈骗案。公诉机关指控，犯罪嫌疑人宣称产品具有药用保健功效，并将直播链接发至微信群内，诱导老人购买产品。经认定，直播间内所推销产品不具备治疗功能，共有116名被害人，被骗金额超48万元。

法院经审理认为，被告人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取老人财物，已构成诈骗罪，且犯罪对象为老人，酌情从严惩处。几名犯罪嫌疑人分别被判处1年4个月到7年不等有期徒刑。

方彧认为，在大力发展银发经济的当下，要有针对性地解决相关问题：完善相关政策与法律制度保障，健全行业标准。“运用系统性思维，既着重破解当前银发经济发展中的痛点，又前瞻性布局老龄化社会的消费生态，着力打造老年友好型消费环境，提升老年人的获得感、幸福感、安全感，提高其生活品质。”

方彧建议，适应数字经济发展，构建全链条保障体系，加强老年人权益立法保障。推动跨部门协同监管，加强涉老消费权益保障。与此同时，推进供给侧适老化改革，鼓励企业研发适老化产品，优化服务，构建线下体验生态。“以前提到适老化，很多人认为是做减法，简化一些功能让老人易于操作。我认为真正的适老化，是简约而不简单，要做到精准适配。”

“打造老年友好型消费环境，让消费不仅是一种交易行为，更成为老年人参与社会，获得尊严、实现生命价值的重要途径。”方彧说。