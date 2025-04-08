共建共治共享，激发银发经济新蓝海

采访老年群体沉迷直播购物这一现象，记者看到的不仅是网络消费环境治理课题，更从中感受到银发经济转型升级的迫切需求。这些问题背后，折射出老年人的情感陪伴期盼、文化消费升级与健康管理需求——这恰恰是银发经济亟待开发的新蓝海。

孙阳妈妈61岁，是一位朴实的农民。两个女儿出嫁后，她和丈夫在农村养了三四千只鸡。孙阳心疼父母，想让他们歇着，可父母却不愿闲下来，对他们而言，农村缺乏娱乐方式，不知道如何打发闲暇时光。

于是，直播间购物成为孙阳妈妈的一大消遣。她开始看直播只是图个乐，将其当作电视的替代品。孙阳发现，家里的电视已经许久未开了。妈妈觉得如今电视节目收费多，智能电视操作复杂，频繁更新的页面让她摸不着头脑。过年时孙阳安装了几个看电视的软件，妈妈也难以适应。

最初观看视频直播，她被主播的才艺所吸引，后来主播加入令人眼花缭乱的卖货环节，她随之一步步深陷其中。面对妈妈沉迷直播间购物，孙阳多次规劝无效，却不忍直接注销妈妈的账号。因为这是妈妈仅有的消遣方式。

对刘鹏的爷爷而言，直播间购物已成为他生活的一部分。爷爷每天看养生课直播、记笔记、答题，能领几毛钱奖励，就很知足。爷爷将直播间视为了解外界的窗口，期待直播间带来新鲜事物。刘鹏明白，养生课多是噱头，目的是卖高价商品，却不知如何劝阻“上瘾”的爷爷。

老人沉迷直播间购物背后，是数字时代适老化产品和服务缺位的缩影。老人不该被直播流量“围猎”，而应是推动消费升级、激活银发经济的重要力量。

近年来，国家越来越重视发展银发经济，为规范市场提供了政策依据。2024年1月，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，这是国家出台的首个支持银发经济发展的专门文件。今年政府工作报告两次提到银发经济：深化养老服务改革，制定促进银发经济发展的政策；积极应对人口老龄化，完善发展养老事业和养老产业政策机制，大力发展银发经济。

在发展银发经济的过程中，营造共建共治共享的老年友好型消费环境尤为重要。

在共建方面，政府发挥引领作用，积极出台相关政策，整合部门资源，打破壁垒，鼓励企业和社会组织参与适老化改造，推动服务创新。企业应用心用情推出适老化产品，满足老年人的生活与情感需求。

近期，在文化旅游、智慧养老、健康管理等领域，涌现出一批适老化产品。在黑龙江哈尔滨，中国铁路哈尔滨局集团有限公司开行首趟“银发”旅游专列。为服务老年游客，列车在餐食、医疗、娱乐等方面都做了精心安排，让老人安全、安心出行。

在共治方面，政府和企业可以借助科技力量，提升治理效能。老年人阅历丰富，不少人具备技术和业务专长。可以将老有所为同老有所养结合起来，拓展老人参与社会事务的渠道。

在共享方面，通过企业、社会等各方合力，让老年人获得优质服务，让企业收获市场红利，进而提升社会福祉水平，通过营造老年友好型消费环境，将老龄化社会带来的挑战，转化为实现代际和谐、促进银发经济发展的新机遇。