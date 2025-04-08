直播间“坑老套路”瞄准银发族

当下，部分主播打着“养生课”“专家义诊”的幌子，诱导老年人落入消费陷阱。治理老年人直播间购物乱象，为银发族筑起防诈“数字防火墙”，既关乎老年消费者权益保护，更是完善和规范银发消费市场体系、助力“银发经济”健康发展的重要举措。

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“我的房间简直成了快递仓库。”陕西某高校大二学生赵飞说起家里堆满快递的情形颇感无奈，书桌、书柜堆满快递盒，衣柜下层、床头柜旁也都是。“主要是护肤品、日用品、食品。保健洗发水、养生牙膏，名目繁多，让人眼花缭乱。”

原来，赵飞65岁的奶奶迷上了直播购物，“去年她在直播间购买各种物品花了1万多元”。赵飞仔细查看发现，很多商品价格贵，质量堪忧。

赵飞奶奶的经历并非个例。中青报 中青网记者以“直播间”“购物”“老人”为关键词搜索发现，不少年轻人在社交平台上发文求助如何“戒断老人直播购物瘾”。记者了解到，不少老人沉迷直播间购物，花费从几千元到上万元不等。购买的商品中，有些是“三无”产品（无生产日期、无质量合格证、无生产厂家的产品——编者注）。

治理老年人直播间购物乱象，营造安全的网络购物环境，既关乎老年消费者权益保护，更是助力“银发经济”健康发展的重要举措。

爷爷躺在病房里，仍在看直播购物

赵飞奶奶常看的直播间，曾推销一款号称能让头发“迅速变黑”的保健品。“我跟她说这肯定是假的，怎么可能有这种东西。可她坚持说，主播是大公司老板，不会骗人。”劝不住奶奶，赵飞在奶奶的手机中拉黑了主播，“但这些主播开播后，她还是能找到，根本防不住”。

毕业于北京某高校的博士孙阳说，她的妈妈也痴迷直播间购物。起初她并未察觉，直到有一天，妈妈让她帮忙退货，她才发现异常，“账号里订单多得离谱，饰品、床上用品、食品、药品，甚至保险都有”。孙阳查看了部分商品，“很少能查到厂家信息，好多都是‘三无’产品”。

令孙阳吃惊的是一条标价2000多元的“金项链”。“妈妈说这是‘999足金’，2000多元怎么可能买到一条足金项链？”孙阳疑惑地点开商品详情页面，在图片最下方看到一行小字，“原来只有小吊坠是金的，重量1克多，项链是银的，根本不值2000元。妈妈不会想到去看商品详情，也不会留意最下面的小字。更气人的是，大多数商品卖完就下架，连商品详情都看不到。”后来，孙阳时常登录妈妈的账号退货，“前前后后退了136单，金额超1.8万元”。

75岁的李秀芬告诉中青报·中青网记者，她将直播视为与外面世界接触的途径。她和老伴在农村生活，老伴瘫痪在床，自己患有糖尿病。通过刷短视频，她接触到一位养生“专家”，添加微信后，每晚都看养生课视频和直播。直播里经常推荐一些治疗糖尿病的保健品，让她很心动。

在江西读研一的刘鹏今年过年回家时发现，爷爷成了直播间的忠实消费者，该直播间还有线下活动。爷爷每天点开微信群里的链接看直播，全部看完能领3张兑换券，凭券可去线下门店换鸡蛋。

“兑换券通常在直播开始、中间、结尾3个时段发放，要领到券得全看完。”刘鹏出示的群聊截图显示，这个名为“富民路店长服务（2群）”的群有105名成员，群聊十分活跃。管理员不时发布“坚持看播，福利多多”“山核桃油券继续发放”“还可到店领取6.8元现金红包”等信息。开播前，管理员会发红包，标注开播时间。

刘鹏爷爷不仅领券，还购买了大量商品。爷爷有记账习惯，账本上列着洗面奶、虫草、五常大米、泡脚药等物品以及购买日期、价格，“前前后后花了两万多元”。

刘鹏爷爷还关注另一个群里的养生课直播，“直播后有答题环节，答对能领几毛钱。听直播课时，爷爷会认真做笔记，为了多领点钱，会用多部手机一起答题。他说在家闲着也是闲着，赚点是点。”

一到晚上，爷爷就忙得不可开交，戴着老花镜，在孩子们给他的几部手机间来回操作。

正月初六，刘爷爷因心脏不舒服住院。医院里没有Wi-Fi，家人给爷爷办了流量卡。没想到，爷爷在病房里看起了直播，还给家人打电话，“直播开始了，你们快去看，群里有红包。”刘鹏说起来啼笑皆非。

“困”在直播间的老人，不信家人信主播

面对沉迷购物直播的爷爷，刘鹏多次劝阻没有效果。她告诉爷爷，“要真的是好东西，不可能只在这个直播间卖，我在网上根本查不到”。可爷爷有自己的想法，“他说我不懂，这是厂家直销。还说直播间有五六十万观众，这么多人怎么可能上当受骗”。

正月初八，还在住院的爷爷突然被踢出“富民路店长服务（2群）”，常去领鸡蛋的线下门店也关了，令他深受打击。“人都跑了，什么都没了。”爷爷在账本里写下这样一句话。

90后吴倩的父亲喜欢在直播间买高价手串，吴倩在购物网站上搜到类似手串，单价不过一二十元，“可他认为我发的和他买的不一样。”吴倩说，父亲还会买标注原价几千元、现价一两百元的包，坚信是正品。

2022年下半年，忙着写博士毕业论文的孙阳常收到妈妈的信息，“主播说这东西好，价格也合适，你要不要？”通常这时妈妈已经下了单，因为主播说“数量有限，得抢”。孙阳告诉她，“根本不用抢，主播每次都说限量，实际上随时都能下单”。可无论怎么劝，妈妈就是不信。孙阳的姐姐因为这事儿和妈妈争吵过，“妈妈说，我自己挣的钱，想怎么花就怎么花”。面对痴迷直播购物的妈妈，孙阳深感无奈。

推送养生课、发红包为的是让老人“离不开你”

老年人如何一步步深陷直播购物难以自拔？多名受访者告诉中青报·中青网记者，主播会“手把手”教老人绑定银行卡或移动支付，添加收货地址并下单。

赵飞说，奶奶一开始不会买东西，主播耐心教她点击某些图片，完成下单。

在一段主播教老人下单的视频中，主播反复叮嘱，“把手放在右下角小黄车上”。另一名主播告诉看视频的老人，“付款免息分期，要让孩子给你下载软件”。

在老人们热衷的直播中，养生课直播颇受欢迎。在短视频平台检索“养生课直播”，即可进入相关直播间。日前，中青报·中青网记者进入一个养生课直播间，主播在教47位观众“手指安眠操”。其间，主播不断引导大家添加老师微信。“如果想了解更多养生知识，点击屏幕下面的‘小铃铛’。”这名主播说。

中青报·中青网记者点击了“小铃铛”，弹出“领取VIP学习资格”页面，下方是“添加助教老师微信”按钮，点击后即跳转到微信添加好友页面。

添加微信好友后，“助教老师”发来视频链接和一段32秒语音：“您领取了小偏方课程，下周二早上7点上课，我会发上课链接提醒您。现在点击我发的学习入口，听预习课，一分钟左右，听完可领小奖励。”记者又添加了几位“老师”微信，发现做法大同小异。所谓“小奖励”就是几毛钱，看完预习课和45分钟左右正式课，答对一道选择题就能领取。

某养生群群主告诉记者，之所以要添加老人微信，一是为了提高用户黏性，通过推送养生课视频、发红包让老人“离不开你”；二是为了销售药品，“养生课前9天没有推销环节，纯科普，等用户习惯了、信任你了，开始卖药，主要是OTC药（非处方药）”。

所谓免费养生课，其实只是诱饵，就是为了后期捆绑销售高价药品或服务。该群主介绍，9天养生课后，一个销售平均能完成3000元的销售额。药品从药厂直接发货，货到付款，“只要开封，就不能退”。

“这些养生课视频是药厂和代理商发来的。”这位群主说，销售会将视频一对一发给老人。药厂和代理商会提供用户观看查询系统，“谁看了、谁答题了，我都知道。”他说。

一名“助教老师”告诉记者，他的日常工作是一对一发链接给老人。他说，有的公司会建群，“但很容易出事，群不好管理”，一对一发链接能第一时间获得老人反馈，如果老人反馈积极，“马上安排购物环节，不一定非得等免费养生课结束”。

对于养生课里的专家，前述群主信誓旦旦，“都是医院出来的”。有些专家号称曾在“中国骨病康复协会”“国家高科技健康产业委员会”等机构任职。记者在中国社会组织政务服务平台查询，发现这些组织并未在民政部门登记。在直播过程中，如果不购买产品，屏幕中部会一直弹出抢购链接，即使关掉，很快又会出现。

今年全国两会期间，针对直播间诱导老年人高额消费等“坑老”乱象，多位代表委员提出系统性治理建议，强调法律完善、技术防控与社会共治联动，为老年人构筑反诈防线。

全国人大代表齐秀敏建议，完善老年人权益保障法，增设“诱导性消费欺诈”专章，明确从重处罚；多部门协同，用信息化手段互通线索；形成联合执法机制，简化举报流程；关怀老年人精神世界，满足其情感需求，开展公益课程普及防诈知识。全国政协委员钟瑛呼吁对涉嫌直播购物的欺诈行为，加大常态化治理力度，从立法、技术、宣传等方面构建“不敢骗、不能骗、骗不成”的防线，切实守护老年人的“钱袋子”与晚年尊严。

记者从公开渠道获悉，国家市场监督管理总局局长罗文表示，今年将制定出台直播电商监管办法，建立监管长效机制，有效规范直播交易行为。

（应受访者要求，赵飞、孙阳、刘鹏、吴倩、李秀芬为化名）