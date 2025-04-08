文旅消费热 经济活力足

清明假期，春和景明，绿意盎然。全国各地出行火热、消费繁荣，景区人头攒动、热闹非凡，展现出假日经济的澎湃活力。

来自交通运输部的数据显示，假期3天，全社会跨区域人员流动量79782.7万人次，日均26594.2万人次，同比增长7.8%。其中铁路客运量5332.6万人次，日均1777.5万人次，同比增长7.3%；公路人员流动量73554万人次，日均24518万人次，同比增长7.7%。

红色研学、赏花踏青、文博参观……很多人选择在假期出门旅行，感受大好春光。经文化和旅游部数据中心测算，清明节假期3天，全国国内出游1.26亿人次，同比增长6.3%；国内出游总花费575.49亿元，同比增长6.7%。

“假期我们带孩子到顾村公园来看樱花，这里的樱花节有丰富的活动内容，还可以夜晚赏樱、看光影秀，孩子玩得很开心。”上海的周女士说。

清明假期，赏花、踏青、乡村、露营、美食等主题游需求旺盛——湖北武汉东湖樱园、河南洛阳牡丹花会、江苏无锡鼋头渚樱花谷等传统赏花地领跑热度榜。天津、江苏盐城、湖南张家界、河北晋州、新疆伊犁、西藏林芝等地进入最佳赏花期，举办花车巡游、民俗表演、健步走等活动，吸引全国各地游客前往观赏游玩。

从江南水乡的油菜花海到雪域高原的桃花秘境，从古建园林的梅韵雅集到梯田山野的杜鹃烂漫……为更好满足广大游客赏花踏青的需求，清明前夕，文化和旅游部推出32条“花期乡遇”主题乡村旅游精品线路，串联起大江南北花事胜景，带游客追随春天的脚步，时令采摘、挖野菜等乡村体验搜索热度上涨。

携程研究院相关负责人指出，“赏花经济”等“节气+文旅”模式是旅游业创新产品的重要抓手之一，在激活文化传承活力的同时，也将进一步打破边界，为假日旅游市场注入新动能。

同时，多地红色旅游景区开展清明祭英烈活动，广大游客通过参观游览、参加主题文化活动等多种形式缅怀革命先烈、传承红色基因。全国各地城市公园、森林公园、主题公园、历史文化街区、重点旅游村镇等迎来游玩热潮。

山岳类景区也热度大涨，泰山、黄山、华山、三清山、普陀山等知名风景区热度位居全国前列，“轻户外”风潮让短途徒步、亲子登山等活动成为家庭出游首选。

北京、浙江、山东、安徽、江苏、贵州等地历史文化街区和旅游景区打造融合传统文化与潮流时尚的消费场景，推出采茶、炒茶等农文旅融合项目，上新“公园+徒步/骑行”、数字藏品、VR游戏等玩法，开展赏春景、品春味、探民俗等主题活动，受到广大游客欢迎。

各地博物馆推出各具特色、寓教于乐的文旅活动。故宫博物院举办“乐林泉——中外园林文化展”，中国国家博物馆举办“九天揽月——中国探月工程20年”展览，河南博物院推出“穿越千年话清明——文物里的节气密码”线上直播活动，上海博物馆“清明·手工坊”推出“纸鸢高飞”“竹编蹴鞠球”等手作体验。多家文博场所延时开放，满足社会公众节假日参观需求。

近日，“左手咖啡右手茶”成为云南备受追捧的消费主题。清明假期，在云南保山的一家咖啡馆内，挤满了慕名而来的消费者，排队打卡茶与咖啡融合的特调。“我还是第一次品尝到这里的茶咖，茶香和咖啡香巧妙地融合在一起，口感独特，很有创意！”来云南保山旅游的咖啡爱好者李月告诉记者。

清明假期，各地线下消费市场火热，餐饮、零售等消费持续升温。数据显示，清明假期3天，北京市商务局重点监测的百货、超市、专业专卖店、餐饮和电商等业态企业实现销售额26.7亿元，同比增长3.9%。全市60个重点商圈客流量2415.9万人次，同比增长11.4%。4月4日至5日，四川省550家重点商贸流通企业实现销售额15.01亿元，同比增长5.3%。

商务部消费促进司司长李刚表示，下一步，将组织开展“购在中国”系列活动，打造更多“必购、必吃、可玩、可观”的商旅文体店融合消费场景。同时，继续实施城市商业提质行动，打造更多高质量步行街、商圈，提升购物体验。

（本报记者 鲁元珍 董蓓 訾谦）