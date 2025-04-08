我国妇幼健康服务体系不断完善

4月7日是世界卫生日，国家卫健委主任雷海潮在该委主办的“保障母婴健康 呵护祖国未来”主题宣传活动中表示，我国妇幼健康核心指标位居全球中高收入国家前列，被世界卫生组织列为妇幼健康高绩效的10个国家之一。

妇女儿童健康是全民健康的基石。近年来，我国妇幼健康顶层设计全面加强，妇幼健康服务体系不断完善，形成了以妇幼保健机构为核心、以基层医疗卫生机构为基础、以大中型医院和教学科研机构为支撑的妇幼健康服务体系。

目前，全国已建成3491个危重孕产妇救治中心，3221个危重新生儿救治中心；建有妇幼保健机构3081家，妇产科医师数达37.3万人。截至2023年年底，拥有儿童医院162家，儿科医师数量增长到23.4万人，每千名儿童床位数2.55张，较2015年增长了0.62张。

据了解，为了提升基层医疗水平，仅在2024年，国家儿童医学中心和国家儿童区域医疗中心就支援帮扶医疗机构87家，派出帮扶支援的医务人员和管理人员590余人次，帮扶医疗机构开展新技术和新业务260余项，培养儿科人才9100余人次。

来自国家卫健委的数据显示，我国妇女儿童重点疾病防治成效显著，出生缺陷导致的婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率较5年前均降低30%以上，神经管缺陷、唐氏综合征等5种严重致残出生缺陷发生率降低21%。

近来，聚焦“近视眼”、儿童孤独症等重点疾病，国家卫健委等相关部门集中发力，全国0至6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达95.1%。2022年，我国儿童青少年总体近视率、6岁儿童近视率分别比2018年下降了1.7和1.8个百分点。

2009年起，我国将两癌筛查纳入公共卫生服务项目，累计开展宫颈癌筛查2.8亿人次、乳腺癌筛查1.9亿人次。人乳头瘤病毒（HPV）疫苗接种数量逐年上升，已有15个省份将接种HPV疫苗纳入政府为民办实事项目，为13至14岁女孩免费接种HPV疫苗，每年惠及约400万适龄女孩。推进消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播行动，全国艾滋病母婴传播率降至1.3%，9个省份率先实现消除目标。

活动中发布的数据显示，2024年，全国孕产妇死亡率为14.3/10万，婴儿死亡率下降至4.0‰，5岁以下儿童死亡率下降至5.6‰。

多年来，我国积极开展对外援助，携手共促母婴健康。据悉，现中国援外医疗队中有117名妇产科和儿科医生，在受援国面向孕产妇和婴幼儿提供日常医疗服务，培训带教当地医务人员，为当地民众开展健康宣教等。2024年，医疗队在外接生新生儿6.38万人次。

在主题宣传活动现场，有一张图片引人关注：2022年，中马对口医院合作机制项目马里医院完成首例人工授精技术操作。此后，我国继续支持马里医院生殖医学中心建设，2024年该中心首例（也是该国公立医院首例）试管婴儿出生。

不仅如此，我国还在塞拉利昂、马拉维、布隆迪、冈比亚、柬埔寨等国家（地区）开展妇幼健康合作项目。在南苏丹，我国开展了中南宫颈疾病筛查中心共建项目，累计服务患者近4000人次，为南苏丹宫颈疾病筛查、早期诊断和治疗提供有力支持。援塞拉利昂医疗队首次在塞全国多地多家医疗机构开展HPV分型筛查项目，为塞2030年消除宫颈癌国家卫生规划提供技术支持。

此外，我国还与国际组织开展妇幼健康相关合作，积极与世界卫生组织、联合国儿童基金会和人口基金等国际组织开展合作，持续推进国内外妇幼健康服务体系优化创新。

（本报北京4月7日电 本报记者 金振娅）