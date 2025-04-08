提振消费须供需协同发力

【专家视点】

提振消费是扩大内需、做大做强国内大循环的重中之重。近日，中办、国办印发《提振消费专项行动方案》，部署一系列提振消费务实举措，各地也因地制宜推出提振措施。国内大循环是供给与需求相互作用、相互适应的市场循环，提振消费需要构建供给端与需求端协调联动的政策框架，通过提升产业供给质量与消费需求层次的匹配程度，形成供给需求双向适配、动态互促的市场运行范式。

以高质量供给创造高品质消费。高质量供给之所以能够创造有效需求，就是因为高质量供给能够吸引消费者的注意力，将其消费潜力转化为实际的消费行为。近期，新能源汽车零售量持续快速增长、国产动画电影票房连创纪录等都表明，高质量供给能够创造高品质消费。所以，要坚持消费结构升级与产业转型协同发展，提供更多能让消费者心动的高质量产品和服务，满足日益增长的高品质消费需求。深入推进制造业“增品种、提品质、创品牌”工作，推动汽车、家电、家装等大宗耐用消费品绿色化、智能化升级。聚焦绿色低碳、智能家居、养老托育、文化创意、体验经济等消费领域，加快制定全国统一的产品和服务标准，强化消费品牌引领。比如，上海大力发展首发经济，累计吸引超过3500个品牌举办首发活动，推动建设国际消费中心城市。

以新业态新场景激发新型消费。数字消费、绿色消费、健康消费等新型消费代表着消费结构优化升级的重要方向，而基于现代技术形成的新业态新场景则是承载新型消费的重要载体。培育壮大新型消费业态、创新和丰富消费场景能够激发新型消费。强化科技赋能，推动互联网、大数据、人工智能等新技术在新型消费业态中的应用，满足消费者个性化、多样化的消费需求。围绕“一老一小”服务、生活服务、文体旅游、健康消费、冰雪消费、入境消费、社区消费等重点领域，可培育一批带动性广、显示度高的消费新场景，增添体验元素和参与互动性。如浙江杭州依托数字经济优势，衍生出“滨次元”虚拟街区、“杭小忆”智能旅游服务平台等诸多数实融合的新消费业态和场景。

以多渠道增收提升消费能力。收入是消费的基础和前提，增加收入是提振消费最根本的途径。要从就业、工资、财产性收入等多个渠道寻求促进居民增收的路径。完善就业扩容与技能提升协同机制，构建“产业需求导向”的就业支持体系。如广东深圳推进培训就业一体协同、重庆实施“稳岗扩岗”就业扩容工程等都是典型做法。还应优化初次分配结构，进一步提高劳动报酬在初次分配中的比重，逐步提高最低工资在社会平均工资中所占比重，使居民工资收入实现平稳、合理增长。多措并举促进农民增收，提高农业综合效益，增加农村家庭经营性收入；发展乡村新产业新业态，健全联农带农机制。

以全方位保障增强消费信心。信心比黄金更重要，提振消费必须增强消费信心。要健全民生保障体系、改善消费环境、强化政策支持，以全方位保障增强消费信心。在生育养育保障、教育支撑、医疗养老保障等方面加大保障力度，通过减少后顾之忧增强居民消费信心。如山东省今年省级统筹安排资金524亿元增加个人收入，让老百姓“敢消费”。优化消费秩序，强化消费维权，营造放心消费环境，如北京近日启动2025“守护消费”铁拳行动，针对九大重点领域开展专项整治，守护安全放心的消费环境。完善城乡消费设施，强化夜间消费集聚区域场地、交通、停车等配套保障，如湖南长沙为打造“一江两岸”夜生活体验区，做好街景打造、装饰照明、标识指引等工作。此外，还需强化投资、财政、金融等政策对消费的支撑，加强促消费政策协同联动，完善消费配套保障措施。

（作者：于慎澄，系山东省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、中共青岛市委党校教授）