人气涨起来，消费旺起来

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4月6日，首艘国产大型邮轮“爱达·魔都”号缓缓驶入山东青岛邮轮母港，62岁的青岛市民王宏庆将和他的10个老朋友一起登上该邮轮，和4000多名乘客一起享受一段悠闲的海上假期。“4000多元的价格能在邮轮上玩5天4晚，吃住行游购娱一站全包，还能到访日本和韩国，美得很！”王宏庆说。

“爱达·魔都”号、“爱达·地中海”号、“蓝梦之歌”号……近日，青岛发布了2025年的邮轮航线，精彩航程引发了当地旅行商的广泛关注。2025年，将有6艘邮轮来青运营超40个航次，航次较去年增长约90%，预计出入境游客将突破8万人次，成为青岛文旅消费新的增长极。

消费是经济增长的重要引擎，也是人民群众对美好生活向往的直接体现。2025年政府工作报告提出，制定提升消费能力、增加优质供给、改善消费环境专项措施，释放多样化、差异化消费潜力，推动消费提质升级。3月10日，青岛市政府印发了《青岛市大力提振消费实施方案》（以下简称《方案》），在推动商品消费升级、促进服务消费提质、加强新型消费培育、创新多元消费场景、提升消费保障等维度重点发力，目标只有一个：让人气涨起来，让消费旺起来。

加大补贴，优化供给，创新重点领域新体验

“我综合比较过很多门店，还是市南区的补贴最合适，现金直补4000元，很划算！”特地从烟台来青岛购置新能源汽车的车主王焘满意地说。

为充分释放“以旧换新”政策带来的提振消费效应，自3月起，青岛市南区、即墨区等一些区市开始陆续推出汽车消费券发放活动。相较于一般消费品，汽车换新周期较长，但相关补贴政策对市场的撬动作用依然非常显著。数据显示，2024年，青岛家电、汽车以旧换新累计带动消费超195亿元，惠及消费者150多万人次，实物工作量、资金执行率均居全国前列。

消费一头连着千行百业，一头连着千家万户，是经济循环的“即时润滑剂”。在日常消费行为上，消费者的理念正在发生变化——从“价格优先”变为“品质优先”，从“有没有”向“好不好”升级。因此，如何优化消费供给成为青岛这一轮提振消费的重点所在。

夜晚的浮山湾畔，霓虹初上，青岛国际会议中心广场上，一场“时尚秀”正在上演。有周边的楼宇灯光秀做“T台”背景，有音乐、红毯的气氛加持，游客们走出了满满的“大片感”。

“青岛国际会议中心是2018年上合青岛峰会的主会场，很多游客都来打卡，但人多时互相影响，游玩体验较差。我们专题研究后推出一套“组合拳”：在中心广场前铺上红地毯，增加背景音乐和补光灯，免费开放了更衣室，还为游客提供暖身梨汤和餐饮优惠券……一番操作下来，游客们热情高涨。”青岛国际会议中心公司董事长杨箫表示，时代的进步要求消费供给必须同步进行升级，以旅游为例，游客已不再满足于静态的“景点打卡”，他们需要更多的体验感和参与感。

“我们以扩容提质为目标，聚焦7个方向、30个重点项目制定了可操作、可量化的政策举措。围绕服务消费、文旅消费、体育消费、会展消费、养老消费等11个重点领域出台配套措施，形成‘1+11’一揽子政策体系。”青岛市商务局党组书记、局长王志俊介绍，全市全年将开展上千场丰富多彩的促消费活动，做到季季有主题、月月有活动、周周有场景。

王志俊透露，2025年以来，青岛消费政策加力扩围，除将8大类家电产品扩围至12大类，结合城市产业优势，近期还计划将空气净化器、扫地机器人、消毒柜等深受消费者喜爱的产品纳入补贴范围，让市民更加便利地享受政策红利。

商旅文体展融合，落地多元消费新场景

除了政策加持，提振消费亦需突出差异化优势，做到“人无我有，人有我优”，这也是青岛此轮促消费活动的发力重点。

根据《方案》，青岛今年不仅要做好商业消费的“重头戏”，也将兼顾文旅、体育、会展等消费新引擎，通过商旅文体展融合，满足消费者多元化、个性化和品质化消费需求。

“总有一只海鸥为你停留”“一出地铁就是海”……打开社交平台，一个个围绕青岛轮渡的热议话题，激起了一朵又一朵浪花。

轮渡，曾是青岛人出行常用的交通工具。随着海底隧道和胶州湾大桥的开通，人们出行有了更多选择，轮渡已停航多年。然而，人们对于轮渡的记忆从未抹去。2024年，青岛旅游集团结合市民游客需求，推出“海上看青岛”环游胶州湾航线。为方便乘客，青岛还整合海陆交通资源推出“一票通城”，凡购买“海上巴士全程通”的游客可在当日不限次数、不限里程乘坐青岛地铁和市区公交，还可凭票免费参观“轮渡记忆展”。

“环游胶州湾航线”一经推出，便成为“明星”产品，自2024年8月开通至今，已载客近30万人次，销售额约1200万元，并逐步成为青岛旅游新地标。

同样在海上，邮轮旅游正以“破圈融合”的姿态，成为青岛文旅产业升级、扩大消费的新赛道。2025年，青岛将首次接待过夜的访问港邮轮，打通从船上到岸上的消费场景，开发更多岸上游产品，让游客体验丰富的在地文化。

做好“体育+”文章是青岛提振消费的另一个发力点。据统计，青岛市人均体育消费支出超过3200元，居山东省首位。“体育+”将是拉动城市经济增长的新引擎、展现城市活力的新名片。

3月28日，青岛西海岸队主场迎战上海海港队，铁杆球迷李伟从上海来到青岛西海岸大学城体育场。抵达新区当日，他通过“中超专属折扣”入住球场附近酒店。比赛结束后，李伟没有立即返回上海，而是手持球票开启了在西海岸新区的球迷专属行程——免费打卡大珠山和琅琊台。“一张球票不仅让我看到了精彩的比赛，还可以免费逛这么多景区，真是太值了！”李伟感叹。

从2024年开始，青岛西海岸新区特别推出了“跟着中超去旅行”系列活动，策划5条主题线路，联动6大景区免费游览，联合29家酒店提供赛事期间凭球票入住享8折优惠福利，将体育与文旅资源深度融合，形成“观赛+旅游”新模式。

近年来，青岛不断加大优质赛事引进，拉动体育产业链增长。以职业体育联赛为例，2024年，全市各项职业赛事现场观赛人数超80万人次，带动消费超2亿元；2025年，全年计划举办中超、CBA等职业赛事80场以上，进一步拉动观赛消费。

青岛不仅有山有海。“青岛是国家历史文化名城，孕育了一批知名度较高的老字号品牌，这些都是讲好青岛故事的生动载体。”青岛市商务局副局长王志刚在《方案》发布会上表示，青岛要用好每年超1.4亿人次的游客红利，发展“老字号+”新业态，依托青啤博物馆等老店旧址、工业遗址资源，因地制宜将老店旧址打造成“新景观”“打卡地”。鼓励引入年轻人喜闻乐见的玩法，通过联名、打卡、集章等形式，让海内外消费者走进更多青岛老字号。

增强保障，优化环境，打造全域消费新格局

提振消费的过程是一项链条复杂的系统工程，除了依靠消费政策刺激，更需要打出一套涉及收入分配、社会保障和产业升级的“组合拳”，让大家“能消费、敢消费、愿消费”。因此，青岛着力在提升社会保障、优化消费环境等群众关切上下细功夫，激发消费内生动力。

“我是博士学历，可以享受10万元购房券，再加上青岛市给博士生发放15万元的购房补贴，我跟媳妇算了算账，感觉现在买房很合适。”来自河南省林州市的博士毕业生徐林华说。

2018年，徐林华博士毕业后到青岛胶州市工作，一直没买房。2024年11月，青岛市为来青就业创业的青年人才发放购房券，硕士研究生5万元，博士研究生10万元。看到消息的徐林华觉得买房时机到了，就在相关网络系统中进行了申请，仅4天时间，购房券就发放到位，他也顺利购置到自己的房子。

与徐林华同样开心的还有青岛市民李娟。

“我之前做过幼儿园的保育员，最近失业了，有没有合适的就业岗位可以推荐一下？”近日，失业在家的李娟来到青岛市李沧区虎山路街道鹭洲社区“就享家”乐业服务站进行求职咨询，就业服务专员王颖热情接待了她，登记求职需求后，王颖推荐李娟去参加社区招聘会。最终，在王颖的帮助下，李娟成功找到了心仪的工作。

“我们社区成立于2022年，居民构成比较年轻化，‘全职妈妈’多，就业需求旺盛。为此，社区推出‘就业赋能计划’，开设多样化技能培训课程，提供个性化的就业方案。”鹭洲社区党委书记王霞告诉记者。

消费的底气来自收入增长。青岛从就业、养老、住房等方面全面发力，抓好保障促增收。同时，青岛还注重抓好“一老一小”社区服务工作，增收减负双向发力，增强居民“敢消费”的底气。

“能消费、敢消费、愿消费”的另一层保障来自良好的消费环境，让每项诉求都能及时得到回应。青岛持续实施优化消费环境三年行动，倾力打造“放心消费在青岛”的城市品牌。

促消费惠民生，从商品消费到服务消费，从线上消费到线下消费，从城市消费到乡村消费……一篙撑开千层浪，青岛正逐步构建全域消费新格局。

2024年，青岛全市社会消费品零售总额增长4.2%，超过6580亿元，增速居15个副省级城市第3位，消费对经济增长的基础性作用持续稳固。当消费这辆“马车”加足马力奔腾向前，必将释放出更多的发展动能，带动青岛经济走向更加繁荣的春天。

（本报记者 刘艳杰）