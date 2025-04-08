带状疱疹疫苗或降低痴呆症患病风险

科技日报讯 （记者张梦然）最新一期英国《自然》杂志发表的一项大规模研究称，带状疱疹疫苗能在7年里将痴呆症新增诊断病例的概率降低约1/5。该结果显示，带状疱疹疫苗或是预防或延缓痴呆症的一种成本效益较高的策略。不过，仍需开展进一步研究以确定观察到的效果是否确为因果关系，并理解保护是如何形成的。

近期研究发现了疱疹病毒感染与痴呆症（包括阿尔茨海默病）发病风险上升之间的关联，提出了疫苗接种是否具有保护效果的疑问。不过，测试这个假说很难，需要大规模、匹配的疫苗受试者和对照个体，以及很长的随访期。

为了解决常见的偏差问题，美国斯坦福大学团队利用了威尔士的一项政策：1933年9月2日或之后出生的人从2013年9月1日起有至少一年的资格可接种带状疱疹疫苗，而此日期之前出生的人则没有资格。这一特殊政策让团队可以比较有资格和没资格打疫苗的个体，他们的年龄只差几周，因此所有特征基本相似。

团队利用电子健康数据比较了1925年9月1日至1942年9月1日之间出生的282541名个体中有资格和没资格打疫苗的人的痴呆症新增诊断病例。他们发现，接种带状疱疹疫苗在7年的随访期里将痴呆症新增诊断病例的相对概率降低了约20%。这种效果在女性中大于男性。接种带状疱疹疫苗的成年人比例在因为大了一周而不能接种疫苗的人群中为0.01%，而在符合资格的日期一周后出生的人群中上升到了47.2%。除了疫苗接种率上升，这两个年龄只相差几周的人群不太可能有系统性差异，因此极大降低了出现偏差的可能性。

团队也提出了可能的原因，潜伏的带状疱疹病毒被激活的几率下降，或是该疫苗诱导了更广谱的免疫机制。他们指出，仍需以随机试验的形式开展进一步研究，虽然仍不完全清楚带状疱疹疫苗如何降低痴呆症风险，但该研究意义重大。

同时发表的新闻与观点文章写道，“该疫苗或代表了一种成本效益高的干预手段，其公共卫生益处大大超出了其预期用途”。