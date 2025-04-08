高脂饮食可致乳腺癌转移

科技日报讯 （记者张梦然）西班牙国家癌症研究中心团队发现，在高脂肪饮食导致肥胖的小鼠中，通过血液传播的癌细胞会被血小板包围，这些血小板在癌细胞扩散时起到类似盔甲的作用，阻碍了免疫系统的攻击。此外，在食用高脂肪饮食的小鼠中，肿瘤细胞更容易在其他器官，如肺部“筑巢”，从而导致原发性肿瘤的转移。这项研究发表在最新一期《自然·通讯》上。

癌症要扩散到其他器官，需要肿瘤细胞离开原发肿瘤，经由血液循环到达另一个器官，并在那里扎根和增殖。有时，原发肿瘤会提前发送分子信号修改靶器官，准备一个适合肿瘤细胞生长的微环境——即所谓的“转移前微环境”。

新研究聚焦于三阴性乳腺癌发生肺转移的动物模型。研究表明，食用过多脂肪而肥胖的小鼠体内发生了有利于这种转移前微环境形成的变化，尤其是在肺部。具体表现为：血小板活化增强、血液凝固能力增加以及连接肺组织细胞的纤连蛋白被激活。从原发性肿瘤脱落并进入血液中的细胞，在高脂饮食喂养的小鼠中，表现出被更多血小板包围，而在正常饮食的小鼠中则不明显。

高脂饮食同时增加了肿瘤细胞转移过程中肺组织中纤连蛋白的表达，这也支持了转移前微环境的形成。尽管对三阴性乳腺癌患者的初步分析，未能直接证实肥胖是否导致转移，但发现凝血功能增强的患者在5年内复发的风险更高。

团队探索了将这些发现应用于临床的可能性，例如通过改变饮食干预来影响疾病进展。当停止高脂肪饮食且小鼠体重减轻后，血小板活动和凝血行为恢复正常，进而减少了转移的发生。