国家卫健委：全国已建成3491个危重孕产妇救治中心

活动现场。 人民网 陈子源摄

人民网北京4月7日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委在京举办2025年世界卫生日主题宣传活动，主题为“保障母婴健康 呵护祖国未来”。

会上，国家卫生健康委主任雷海潮介绍，2024年，全国孕产妇死亡率为14.3/10万，婴儿死亡率下降至4.0‰，5岁以下儿童死亡率下降至5.6‰，达到历史最好水平。我国妇幼健康核心指标位居全球中高收入国家前列，被世界卫生组织列为妇幼健康高绩效的10个国家之一。

据了解，截至目前，我国已建成3491个危重孕产妇救治中心，3221个危重新生儿救治中心。全国共有妇幼保健机构3081家，妇产科医师数达到37.3万人。截至2023年底，全国共有儿童医院162家，儿科医师数量增长到23.4万人、每千名儿童床位数2.55张，较2015年增长了0.62张。2024年度，国家儿童医学中心和国家儿童区域医疗中心围绕落实“十大功能定位”，支援帮扶医疗机构87家，派出帮扶支援的医务人员和管理人员590余人次，帮扶医疗机构开展新技术和新业务260余项，培养儿科人才9100余人次。

此外，我国妇幼健康服务均等化水平不断提高。推进生育全程基本医疗保健服务，持续实施母婴安全五项制度，全国住院分娩率持续稳定在99.9%以上，孕产妇系统管理率、3岁以下儿童系统管理率和7岁以下儿童健康管理率均达到90%以上。

与此同时，我国还积极开展对外援助，携手世界各国共促母婴健康。目前，中国援外医疗队中有117名妇产科和儿科医生，在受援国面向孕产妇和婴幼儿提供日常医疗服务，培训带教当地医务人员，为当地民众开展健康宣教等。