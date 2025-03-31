挖鼻孔挖进手术室？真不是开玩笑

日前有新闻报道称，男子因爱挖鼻孔最终导致动脉血管破裂，不得不进行手术修复。乍一听，是不是让你大跌眼镜？该话题也一度冲上新闻热搜榜。

毫不夸张地说，抠鼻子这个小动作若是操作不当，确实隐藏着“要命”的大危险。正值春季天气干燥，加之“过敏星人”增多，鼻干鼻痒在所难免。今天，医生就来跟大家分享，那些抠鼻子不得不知的小知识。

鼻子为什么容易出血

鼻子为什么一抠就会爱出血？那是因为鼻黏膜较薄，又含有丰富的毛细血管网，是临床上最常见的鼻出血区，我们又称之为易出血区。约90%的鼻出血发生于此。

当娇嫩脆弱的鼻黏膜，遇上过于尖利的手指甲，或者是抠鼻子的力度过大，就很容易造成鼻腔黏膜的破烂，进而引发流鼻血的现象。除此之外，对于鼻腔内有血管瘤的患者来说，如果不小心抠到了鼻腔内的血管瘤等组织，也会导致其破裂，出现流鼻血的情况。

当然了大多数鼻出血是轻微的，通过按压就可以止住。但如果压迫止血后仍然持续出血、出血量大，连续滴下或形成血流，甚至血流如注、患者呼吸困难、疲惫甚至意识模糊，需要尽快就医处理。

小动作还可引发致命危机

为什么大人、小孩子都喜欢抠鼻子呢？从鼻腔的生理结构上讲，鼻子的空间本来就小，如果有硬硬的鼻屎在里面，肯定会觉得不舒服。为了让自己鼻子出气痛快，自然就会用手去抠鼻子。这样一来不仅鼻子里面舒服了，整个人也会觉得“过瘾”。所以很多人在看电视、思考问题、对着电脑发呆时，手指会不自觉捅进鼻孔转几圈。

这里要郑重提醒大家，抠鼻子引发的感染绝非小事！这是因为我们的面部三角区（即鼻子周围区域）的静脉与颅内静脉直接相通。如果因抠鼻子导致鼻腔感染，感染部位的致病菌就有可能通过静脉进入颅内的海绵窦内，引起海绵窦静脉炎，出现一系列症状，如发烧、呕吐，甚至昏迷。严重情况下还有可能引发脑炎、脑膜炎等致命的疾病。这也正是文章开头提到的男子被送进监护室的原因。

抠鼻子的危害不止一个

当然了，抠鼻屎导致生命危险的情况相对还是罕见的。大多数情况下，抠鼻屎的主要危害在于可能导致鼻腔感染、鼻出血等轻度健康问题。

鼻前庭炎 不久前，一位神情焦虑的女士匆匆步入耳鼻咽喉头颈外科门诊。她透露，近一周以来，时常感到鼻腔异常干燥，就连呼出的气息都似乎带着一股灼热感，用手指轻轻触碰鼻腔内部还会引发剧烈的疼痛。由于她本就患有鼻窦炎，再加上日常工作中频繁接触粉尘，很担心是不是鼻子里长了东西。

最终，通过鼻内镜检查诊断她是患了鼻前庭发炎，而诱发此病的诱因居然是她的一个不良习惯——抠鼻子。

鼻出血 鼻黏膜十分娇嫩脆弱，频繁使用指甲抠挖很容易导致其破损，进而引发流鼻血的现象。临床上最常见的鼻出血部位在利特区，此处的黏膜较薄，含有丰富的毛细血管网，称为易出血区，约90%的鼻出血发生于此。

鼻疖 日常生活中，抠鼻子、撞击鼻部、不当的修剪鼻毛，或拔鼻毛等，会损伤鼻前庭皮肤毛囊，诱发鼻疖。或是鼻子本身患有鼻前庭炎，如果治疗不及时，或治疗过程中清洁鼻腔方式有误，会引起继发性感染，诱发鼻疖。

其他健康隐患 抠鼻子还会导致鼻纤毛数量减少，削弱鼻腔的自我保护能力。而且，抠鼻子的手往往不干净，携带大量细菌和病毒，这样的“脏手”在鼻腔内频繁转动，极有可能引发鼻腔的炎性反应。

鼻子痒可以这样做

相信很多人会联想到影视作品中“如花”的大鼻孔，这真的是抠鼻子把鼻孔抠大的吗？其实，这种说法并没有什么科学依据。准确地说，鼻孔的大小在人类发育完全后就固定了，一般不会受挖抠鼻子这个动作的外力影响。

不过，在这里提醒大家不要频繁抠鼻子。如果确有需要，抠鼻子前记得要洗净双手，别用力过度，也不要抠鼻腔的内侧面。因为鼻中隔前下部就是易出血区，小心酿成流血事件。若出现鼻腔不适或感染症状，应及时就医治疗才是关键。

日常要保持鼻腔清洁和湿润，如有需要可使用生理盐水冲洗鼻腔。 特别是对于过敏性鼻炎的患者，鼻腔冲洗是一种常用的辅助治疗方法。所谓的清洗鼻腔就是我们俗话说的“洗鼻子”，它是一种简单、有效且安全的鼻腔清洁方法。

洗鼻子可以起到清洁、湿润鼻腔；保护鼻黏膜并促进鼻黏膜修复；减轻鼻腔内的炎症和过敏反应；改善鼻塞、鼻痒、流涕等症状；同时还能预防和治疗多种鼻腔疾病，譬如鼻炎、鼻窦炎等。

文/杜晶艳（北京朝阳医院）