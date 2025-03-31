打了HPV疫苗就不用再筛查？

在门诊，我们经常听到患者说“我打过疫苗，就不用再查HPV（人乳头瘤病毒）了吧”。这是不对的，打过HPV疫苗≠免筛金牌。

无论是否接种过HPV疫苗，我们均需定期筛查，只有疫苗+筛查联合防护，才能最大限度降低罹患宫颈癌的风险。疫苗不能替代筛查，这主要是因为：病毒类型防不全；保护效力非终生；既往感染清不掉。

不管是二价、四价，还是九价HPV疫苗，都只能覆盖部分高危型HPV的防护，但仍有其他HPV型别（如52、58型）有致癌风险。

疫苗仅能预防新感染，虽然现有数据表明，疫苗保护期可达10年以上，但个体差异大，保护效力是否持久，仍然有待观察。而且若接种前已感染高危HPV，无论是否接种疫苗都需通过筛查监测感染状态和病变情况。

因此，建议女性朋友，打疫苗要趁早（9至45岁均可），筛查要规律（25岁起定期查）。

常规而言，建议25至29岁的女性每3年检查一次HPV；30至65岁的女性每5年进行一次HPV检测+TCT联合筛查，或每3年进行一次HPV检测，联合筛查漏诊率最低；65岁以上的女性若过去10年连续3次筛查正常，可终止筛查。注意，特殊人群的筛查需遵医嘱调整。

文/高颖（北京协和医院）