硬座=硬支撑？收好这份腰突避坑指南

近日，“儿子给腰突父亲买40小时硬座票”冲上新闻热搜。注意，整件事的出发点是好的。具体情况可以归纳为一出由亲情主导、误解编剧、最终以医院手术收场的“钢铁孝心”翻车记。春暖花开踏青时，腰突人士还能不能舒坦地享受旅行了？今天，脊柱外科的专家就以上述反转不断的科普素材为例，跟大家分享腰突患者出行的“避坑指南”。

腰突老人的 “硬核”养生之旅

在介绍腰突科普知识之前，不得不详细说一下这次上了热搜的新闻。老陈患有中度腰椎间盘突出症，打算从老家返回郑州。孝顺的儿子小陈包揽了买票等返程服务。但这个“孝心操作”却惊呆众人——小陈买票时，误把“硬支撑”理解为“硬座支持”，于是特地为父亲抢了张40小时的绿皮火车硬座票。是的，40小时，没错，就是两天两夜，无软无卧的纯粹“硬体验”。

事后小陈委屈地解释说：“我特意上网查了‘腰椎间盘突出怎么护理’，看到有人说‘要硬支撑，别坐软沙发’，我一听，嘿，那不就是硬座吗？” 于是，老陈一屁股坐上了全国最“硬核”的养生旅程，还没回家就直接送进了医院。

腰突不可怕，怕的是错误护理+无知操作。在信息爆炸的时代，“网络搜索式医学”有时可能会断章取义，一不小心就变成“养生事故”，大家要加强网络信息的甄别。

久坐如毒药 40小时演绎腰椎灾难片

让我们再来看看老陈的40小时硬座旅程，为什么会直接让他进了医院。

久坐不动 腰椎间盘压力飙升 长时间坐着会让椎间盘处于持续压迫状态，特别是火车上空间狭小、不能自由活动，腰椎压力远超正常值。对于已经突出的椎间盘来说，这简直是压上加压、痛上加痛。

有研究表明，坐姿时人体椎间盘内的压力要远高于卧位，所以随时能平躺对腰突患者很重要。

硬座无支撑 坐姿连累腰 没有任何腰靠的座椅，会让人下意识地塌腰、驼背、脖子前伸。腰椎失去支撑，就像拱桥中断了一段，整条“脊梁”都会叫苦连天。更何况老年人的腰肌薄弱，长时间持续的不适姿势将导致肌肉迅速疲劳，产生乏力、酸胀、僵硬等等不适。

冷热交替 震动不断 绿皮火车环境复杂，夜间温差大、车体晃动频繁，对腰椎、肌肉和神经都是一场折磨。持续40小时的昼夜颠簸，年轻人都望而生怯，何况是62岁的老陈同志，简直堪比参加了铁人三项的“硬座极限挑战赛”。

老陈的例子说明，硬坐40小时之旅后入院开刀并不是危言耸听。

真正的“硬支撑” 很多人都理解错了

作为脊柱外科医生，我必须郑重地说一句：

硬支撑 ≠ 火车硬座！

硬支撑 ≠ 小板凳、凉凳、石墩子！

“硬支撑”是指腰部在坐、卧等状态下，有适当的承托力，帮助维持腰椎的自然生理曲度，避免塌腰、肌肉疲劳，并不是让你“靠硬撑着活着”。

那么，真正的“硬支撑”到底是什么呢？

佩戴腰围 对于腰椎病患者，适当使用医用腰围可以提供额外的支撑，减少腰椎压力。但需要注意，腰围不宜长期佩戴，以免腰部肌肉萎缩。

人体工学椅 对于需要久坐的上班族，选择一把符合人体工学的椅子尤为重要。这类椅子能够提供足够的腰椎支撑，防止久坐导致的不适。

腰部靠垫 如果座椅没有足够的腰部支撑，可以在背后放一个符合人体曲线的腰靠，帮助维持自然的腰椎曲度。

硬度适中的床垫 睡觉时，过软的床垫会导致腰椎塌陷，而过硬的床垫又可能无法贴合腰椎的生理弧度。因此，选择一款适中硬度的床垫，能更好地呵护腰椎健康。

腰突人士出行 带好这份护腰锦囊

选对交通方式 腰突人士出行首选高铁软座、卧铺以及飞机靠窗或过道的座位，便于半躺和伸展。硬座也不是不能坐，但最多1小时就要起身活动，绝对不能一坐到底。

出行装备清单 腰突人士可以根据自己的情况，携带护腰装备。比如腰靠枕，支撑腰椎、保持曲度；U型枕，减少颈部疲劳；热敷贴，缓解腰部肌肉紧张；舒适衣物，避免腰部受凉或勒得太紧；小型筋膜球，途中站起来滚一滚，按摩放松；止痛膏药，以备不时之需。

旅途中的护腰技巧 每隔45分钟站起来活动5分钟；坐姿保持“挺胸收腹”，膝盖略低于髋部；可适当做一些“微体操”：如站立扭腰、抬腿伸展、侧弯轻拉伸等；注意保暖，特别是车上空调冷气直吹时，要盖好腰部。

症状异常要就医 如果旅途结束后出现以下症状，要尽快就诊。比如出现腰腿痛明显加重，影响到起卧行走等日常活动；出现下肢麻木、刺痛或肌肉无力；严重的神经压迫还可能出现大小便功能异常。

腰突也不能老躺着 可以做这些运动

桥式运动 适合年轻人和中年人，老年人可改为靠墙半桥式。

平板支撑 适合全年龄段，老年人可以采取简易的跪姿平板支撑。

猫牛式拉伸 老年人可坐在椅子上做类似的“前后点头”拉伸，减少膝盖压力。

小燕飞 对老年人较难，可改为俯卧位，单侧抬手或抬腿，逐步增加强度。

游泳 适合各年龄段，老年人可选择水中慢走或轻柔漂浮。

普拉提和瑜伽 老年人可选择温和拉伸，如靠墙站立的伸展动作。

文/胡冬

（北京清华长庚医院）