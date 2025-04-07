破解老人沉迷手机困局需多方共织防护网

据《工人日报》报道，“奶奶天天刷手机到凌晨，一验光发现近视2300度，机器都打不出验光结果，怎么劝他们都不听。”日前，山东菏泽一70岁老人因玩手机导致近视2300度的消息引发热议，不少网友纷纷表示，家中的网瘾老人同样引起了他们的担忧。如今，有不少年轻人调侃“爸妈玩手机比我还狠”，甚至通过设置“青少年模式”帮父母戒除网瘾。有关专家认为，原本为消遣而使用的手机，正在悄悄吞噬部分老年人的健康与安全感，对此须予以高度警惕。

《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2024年6月，我国网民规模近11亿人，其中，60岁及以上群体在全体网民人数中占比达到14.3%，即60岁及以上老年网民规模达1.573亿。随着老年人口规模不断扩大，智能手机不断普及，未来老年网民只会更多。从现实情况看，沉迷手机的老人越来越多，这部分老人不仅眼睛面临伤害，还可能导致生物钟紊乱引发多种疾病。

老年人沉迷手机的危害，首当其冲是需要付出健康代价。长时间低头刷屏加剧颈椎病、干眼症，过度用眼甚至诱发青光眼；熬夜追剧、看直播打乱作息规律，间接影响心脑血管健康。更令人担忧的是，直播间里“三无”保健品以及养生秘方取代专业医嘱等做法，更会埋下巨大的健康隐患。老人因玩手机导致近视2300度，虽然属于极端个案，却是网瘾老人面临健康危害的一个缩影。

比身体损伤更加隐蔽和难以逃避的危害，是手机依赖导致的认知与情感问题。许多空巢老人将手机视为排解孤独的“电子伙伴”，算法却利用老年人的这种心理，用猎奇的内容、虚假的关怀等进行精准推送，导致一些老年人越陷越深。尤其是直播间里的“叔叔阿姨”等虚情假意的称谓，养生账号“再不保养就晚了”的恐吓式营销，都让老年人深陷情感绑架。面对老年人的手机过度依赖，许多子女试图用“青少年模式”强行干预，甚至掐断家中网络，结果往往引发争吵，不少老人觉得自己不被尊重，子女们则普遍因不知如何劝导而感到焦虑。

破解老年人沉迷手机困局，首先要压实平台的责任。当前算法一味追求流量至上，用自动播放、精准推送等方式，将老年人锁在低质内容中。优化推荐机制，需要减少猎奇短剧、虚假养生内容流量，并优先推送科普、文化类优质信息。此外，还有必要在相关软件上开发出更多适老化功能，如用眼时长提醒、亲情账号联动等，让长时间沉迷的老年人能够及时得到劝导和技术限制。

除了技术手段，更需要家庭与社会共同织就防护网。子女要教会父母使用视频通话、线上挂号、运用智能工具等实用功能，减少老年人对劣质内容的关注。子女更要引导父母放下手机，去拥抱丰富的线下生活，用线下的互动填补老年人的空虚。社区、养老机构等应开设更多有益于老年生活的讲座，组织兴趣社团、扩大老年大学学位、开放公共文化场馆等，让老年人在屏幕之外有更多选择。

破解“老年人沉迷手机”这道考题，需要平台不断优化完善生态治理，承担起更大的社会责任，用更加有力的措施保护好老年人；需要子女付出真心耐心，用陪伴重建两代人之间的信任；更需要社会创造更多健康有益、引人入胜的娱乐消遣项目，帮助老年人走出手机沉迷。通过多方齐心协力，让老年人能健康“触网”，既享受到数字红利，又避免因沉迷其中而受到伤害。