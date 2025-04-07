新消费催生“职业新鲜人”

随着我国新消费业态快速发展，不少“职业新鲜人”应运而生。把兴趣做成职业、将特长做成生意的新职业人，凭借各式专业技能，提供着新的生活服务。这些新职业大多集中于现代服务业领域，从业者有着怎样的就业创业经历？又推动着哪些消费新模式、新业态蓬勃发展？来听听他们的故事。

民宿管家、整理收纳师、网络主播……近年来，消费新业态新模式快速发展，许多过去没有听说过的新职业涌现出来。人们把这些新职业从业者称为“职业新鲜人”。

职业新鲜人的“新”，直观地表现为扎根不断变化的消费市场。他们在日益多样化的消费需求中挖掘新机遇，寻找就业创业机会。这些“职业新鲜人”为市场注入新意，也追求自身全面发展。他们凭借“十八般武艺”生长于生机勃勃的消费市场，为人们提供更加专业化、个性化、品质化的服务，引领新的消费观念和消费习惯。

新需求带动新职业

消费需求是催生新职业的最大动力。这些年，消费市场不断演进，呈现出理性化、品质化、数字化的发展趋势，为新职业的茁壮成长营造了良好环境。

河南老君山洛珠天吉民宿主理人陶垒以前从事医药行业，2018年转型成为一名民宿管家，如今已成长为运营着6家民宿的主理人，每年奔波于江苏苏州、海南三亚、新疆喀什等多个地区的民宿。“我有一次在国外偶然接触到民宿，当时国内民宿还没有发展起来，那次经历在我心中种下了一颗种子。”陶垒说。

在整理收纳行业深耕多年的林琳也有类似经历。“2014年，我在亲戚家偶然体验了一次整理收纳服务，感到太神奇了。”林琳说。心中的新职业种子发芽生长，离不开消费市场这片沃土。林琳了解到国内整理收纳行业有较为广阔的发展空间，便辞职当起了整理收纳师。如今，她已为超3万个家庭提供整理收纳服务。

新职业的发展与经济社会发展水平、人们的消费意愿和消费能力息息相关。消费市场复苏回暖，消费热情持续上升，助推整理收纳行业快速发展。“今年以来，整理收纳服务咨询量与整理收纳师培训咨询人数均明显增加。”整理收纳品牌留存道创始人卞栎淳告诉记者。

消费需求的变化推动着新职业发展。2024年7月份，人力资源和社会保障部会同国家市场监督管理总局、国家统计局正式增设网络主播为新职业。“网络直播刚起步时，消费者对价格较为敏感；如今消费者趋于理性，更愿意为个性化、定制化、品质化产品买单。这就需要主播帮助消费者全面、深入了解产品。”四川空蒙文化传播有限公司主播朱以隽说，“消费回归理性，优质产品与内容成为网络主播塑造核心竞争力的关键，拥有优质产品、专业知识的主播更容易获得消费者青睐。”

新需求催生新职业，新职业也在反哺市场需求。消费领域涌现的一些新职业，能帮助消费者提升生活体验和品质，从而进一步激发消费意愿和消费需求。“整理收纳师让家里焕然一新，人们会更愿意为家里添置新物品，让日子过得越来越有品位。”卞栎淳表示。

开放包容拓展空间

消费市场快速迭代，消费需求越发多样，不断拓展着新职业的边界。在新就业形态下，劳动者自主选择性增强，更加倾向于从个人兴趣爱好出发，关注工作与生活的平衡，追求个人价值。

更灵活，为年轻人带来就业新思路。新职业的工作时间更有弹性。“别人休息，我们工作；别人工作，我们休息。”陶垒介绍，民宿管家的休息时间随淡季旺季而变，寒假暑假、周末等入住率较高的时段几乎没有休息时间，淡季的休息时间则十分灵活，比如在新疆喀什的民宿从当年10月份至次年3月份闭店，民宿管家在这期间可以自由支配时间。

更包容，为精力有限的群体提供就业新可能。“很多整理收纳师是‘80后’‘90后’宝妈，她们接受过良好教育，有一定社会经验和家庭经验，能更好地帮助客户规划家庭空间，十分适合这一群体从业。”卞栎淳说，对需要把更多时间精力分配给家庭的年轻母亲而言，整理收纳师这份职业包容性更强，能让她们融入职场，实现自身社会价值。

更开放，打开职业发展新空间。“我大学毕业后在机场工作，收入也不错。但是日复一日的工作有些单调，我就产生了转行的想法。”林琳说，成为整理收纳师后，每次工作完看到整理后的家焕然一新，听到客户由衷的赞叹，成就感便油然而生。

成长于新消费背景下的新职业，正在成为就业“蓄水池”。其凭借开放性、包容性、普惠性的就业特征，创造了丰富的就业岗位，尤其是在经济欠发达地区成为人们增加收入的重要渠道。

直播助农，为农民提供新的就业创业机会。中国人民大学中国就业与民生研究院发布的《短视频直播平台推动高质量充分就业研究报告（2024）》显示，截至2024年底，快手平台共带动4320万个就业机会，催生174个新职业。这其中，有不少“新农人”的身影，他们从田间地头走上直播平台，成为网络主播群体的生力军。

在四川省巴中市通江县，“百村千人”电商助农行动有序开展。依托“壁州创谷+自媒体矩阵+村播助农+乡村订制+集体经济壮大”模式，该行动建立农村电商市场化运营机制，促进群众稳定增收。

“通江银耳、空山黄牛肉、山地梅花鸡是通江土特产，具有一定知名度。按照‘百村千人’行动计划，我们要进入100个村，组织调动村民开设1000个抖音账号，由公司进行专业孵化，将这些优质农产品推向全国市场。”朱以隽介绍，公司与村委会、村集体经济组织合作，共同培养农民主播，打造农村直播团队，从而带动农民增收，壮大村集体经济。截至今年1月底，公司已开展580场直播，销售额累计超2000万元。

网络直播在下沉市场扎根发芽，也吸引越来越多年轻人才为乡村发展贡献力量。“县里助农直播做得好的公司或团队，有很多是从大城市回来的当地人在运营。”共青团四川省巴中市平昌县委兼职副书记宋扬说，这些人在成熟的电商公司积累了丰富经验，也有更开阔的视野。他们乘着网络直播发展的“东风”，推动当地农产品走向全国市场。

近年来，各地在产业转型过程中释放出许多劳动力，新职业的产生与正规化，为这些劳动力发挥自身优势、顺应产业转型趋势、获得可持续收入提供了新途径。

专业技能夯实基础

“门槛不算高，成长空间大”，是不少受访者对新职业的评价。但要想在职业道路上走得稳、行得远，“职业新鲜人”要练就“十八般武艺”，硬技能、软实力一个都不能少。

专业技能奠定职业基础。“我们培养的是全能型民宿管家，前台接待、调酒、做咖啡等技能样样要掌握，客流高峰期还要去客房做保洁。”陶垒说，一名合格的民宿管家需要不断提升专业技能，从而更好满足顾客的消费需求。

民宿产业逐渐壮大，对民宿管家的专业素养要求越来越高，这既包括服务标准与水平的升级，也包括文旅知识储备、媒介素养等能力的提升。“在流量时代，民宿管家也要熟练运用社交媒体宣传推广自家民宿。”陶垒说。

从业者的创新创造能力有助于推动个人职业发展更上一层楼。“整理收纳师不是‘头痛医头，脚痛医脚’。”卞栎淳介绍，相较于家政保洁专注于将衣服叠好、物品理清，整理收纳师是从一套房子、一间屋子、一排柜子、一个储物盒出发，全盘规划家庭空间，两者在底层逻辑上明显不同。林琳表示，对一名整理收纳师而言，整理物品只是基本技能，更要掌握物品动线的设计能力、家庭空间结构的改造能力，甚至要提升美学素养，从而让物品陈列更有价值。

“网络主播想拥有独特的竞争优势，就要有属于自己的‘两把刷子’，思考如何形成独特的个人风格，为直播间增添更多创意元素。”朱以隽告诉记者，主播通过专业知识能够让大家了解一款产品，但要激发观看者购买意愿，最终实现销售转化，很大程度上取决于其个人风格能否得到消费者的认可和喜爱。

“如今只要有一部智能手机，人人都能直播。虽然入行门槛变低了，对从业者的专业素养却提出了更高要求。网络主播要根据市场需求不断更新专业储备，也要随着直播行业变化不断探索新的直播技巧，以及调整个人风格等。”朱以隽说，“针对同一类产品，消费者通过网络可以找到很多货源，直播带货很难通过货源建立竞争优势，这就要求网络主播对产品应有充足的知识储备。对消费新需求、市场新变化要保持敏锐，并做到高效率技能迭代。”

协同发力培育人才

随着新职业、新工种正式“入编”，越来越多“职业新鲜人”下场，队伍规模逐渐壮大。但是从人才队伍的综合素质、业务水平、服务能力来看，“职业新鲜人”存在不少“天然”短板，这也折射出职业培训仍有较大发展空间。

走进位于北京市朝阳区的留存道整理收纳实训室，400多平方米空间包含了书房、厨房、玄关、衣帽间、儿童房和洗手间等多个家庭场景，学员在这里接受整理收纳实操训练，逐渐成长为一名合格的整理收纳师。

“从业者越来越多，不过高素质的整理收纳师仍是稀缺资源。目前行业实现了扩容，但提质还有很大空间。”卞栎淳表示，行业不缺整理收纳师，缺的是有规划能力、管理能力、统筹能力的整理收纳人才。

职业技能培训是保持就业稳定、破解结构性就业矛盾的重要举措。生发于消费领域的新职业面对的是快速变化的市场需求，更需要持续更新与需求侧适配的职业技能，这需要政府、行业、企业协同发力。

目前，各地政府和有关部门积极部署、开展针对新职业的技能培训，提升新职业人才队伍质量。要努力推动政策落到实处、课程设置贴近市场趋势、技能培训满足从业者需求。

职业教育具有很强的实践性，职业培训应设置得精简有用，让从业者高效掌握核心技能，进入市场实践，降低时间成本。“有的整理收纳培训课程存在不符合实际需求的情况，比如培训十几种叠袜子的方法，但在服务客户时根本用不到。”卞栎淳说。

“只靠农民主播摸索，没有专业指导，很多人就慢慢放弃了。”宋扬说，在有的经济欠发达地区，农民主播缺乏足够的外部支持，仿佛在单打独斗，面临专业性不强、发展后劲不足等问题。农民主播期待当地政府和有关部门搭建行业交流平台，引入专业运营团队提供指导。

“乡镇干部接受网络直播培训时听得非常认真，他们迫切想把这些知识传递给想要转型的农民。”宋扬说，虽然有关部门面向社会开展网络主播培训，但仍无法满足现实需求，基层群体获取专业知识的渠道和方式远远不够。一些地方部门牵头推动培养乡村网络主播，但推进速度缓慢。

“不同地区网络主播的学习发展机会存在差异。比如北京的行业峰会主要面向电商公司中高层领导，针对网络主播等一线从业者的交流机会比较有限。”北京智行百川文化科技有限公司主播原驰说，如果缺乏行业交流平台，网络主播的职业发展将面临较大不确定性。

除了开展职业技能培训，政府和有关部门还应积极搭建行业交流平台，组织举办企业论坛、行业交流会等活动，为新职业从业者分享市场资讯、交流业务提供有效途径，推动职业培训全方位、高质量发展。

职业“上新”，见证着消费市场的蓬勃动力，也体现了社会群体的细化分化。人力资源和社会保障部等部门陆续发布多个新职业，意味着这些职业的建设与发展迈出了关键一步。管理与服务要紧随其后，进一步加强职业教育培训体系建设，构建更加多元、稳定的社会支持网络，为新职业从业者提供更多引导与帮助，推动新职业行稳致远，增强从业者的归属感、获得感和幸福感。