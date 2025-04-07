金融机构精准对接提振消费政策和行动

“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”是今年做好经济工作的重点任务之一。记者注意到，近期多家金融机构主动对接政府部门提振消费的各项政策和专项行动，积极融入居民新能源汽车、家居家电、文旅消费等场景，多措并举加大消费信贷投放力度，促进消费提质升级。

招联首席研究员、上海金融与发展实验室副主任董希淼认为，大力提振国内消费，是降低外部依赖风险、增强经济内生稳定性和抗风险能力的关键举措。通过扩大内需，充分挖掘国内消费市场的巨大潜力，能够加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。随着宏观经济回升向好，居民收入改善和消费意愿增强，以及提振消费政策全面发力，消费有望得到进一步提振，对经济社会发展的贡献度将逐渐提升。

新能源汽车是大宗消费的主力军。中信银行相关负责人介绍，该行与多家新能源汽车品牌展开深度合作，推出多样化的金融产品和服务。为降低消费者购车门槛，提供“0首付”“超低首付”等便捷贷款方案；针对有更换新车需求的消费者，推出了“以旧换新”贷款方案，汽车贷款办理手续与购车消费紧密衔接，简化贷款流程。同时，通过参与新车上市、热款营销等活动，将金融服务融入消费场景，为消费者提供一站式金融体验。据悉，中信银行2024年全年发放新能源汽车贷款156亿元。

在安居方面，金融机构也在持续助力提升消费品质，满足购房后装修等大宗消费需求。农业银行山东淄博分行联合当地家装公司举办系列宣传活动，打造“金融+家装”一站式服务场景，还通过与社区、乡村联合召开宣讲会等方式，宣传促消费政策及农业银行金融产品，为市民消费升级提供金融支持。

短期看“大宗”，长期靠“大众”。董希淼认为，在短期措施方面，从消费的关键领域来看，刺激汽车消费可通过政策扶持、优化金融与完善配套实现；激活住房消费需调整房贷、满足改善性需求并推动保障房建设；促进家电消费可开展以旧换新、发券及推广绿色智能产品；提升餐饮消费可发放消费券、举办美食节及发展线上服务，多管齐下提振消费。

在长期措施方面，大力发展首发经济、冰雪经济、银发经济等新型消费，引领健康、绿色、数字的消费潮流趋势，将更好地满足广大居民更多、更高的消费需求，并创造出更新的消费需求，是提振消费的重要增长点，有望成为消费增长的“第二曲线”。“这些新型消费与传统消费一起，将为消费市场带来更丰富的新业态，创造更强劲的新动能。”董希淼说。

中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示，提升消费能力、增强消费意愿、改善消费环境是扩大消费的重要支撑，金融在这些方面可以发挥积极作用，尤其是良好的金融服务本身就是消费环境的有机组成部分。国内假日经济、冰雪经济、文化旅游等发展潜力较大，银行要密切关注消费热点，不断挖掘其中的消费金融服务潜力。