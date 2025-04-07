释放AI大模型促消费潜力

今年的《政府工作报告》提出持续推进“人工智能+”行动，旨在抓住人工智能技术突破机遇，使我国数字技术与制造优势、市场规模优势充分结合，推动人工智能大模型广泛应用，真正赋能千行百业、走进千家万户。在构建新发展格局战略背景下，AI大模型在激活内需市场、促进消费升级等方面充满“模”力。

随着人工智能技术飞速发展，AI已经渗透衣食住行全场景，更个性化的新消费产品层出不穷。从智能终端到智能家居，从创意设计工具到个性化教育产品，大模型的融入为产品赋予了前所未有的“智慧内核”，推动消费从功能满足到体验升维跃迁。以智能办公产品为例，未来智能推出的viaim会议狗Kit2，搭载大模型后可支持多种模式录音转写，还可一键生成摘要总结和待办事项，无需人工整理，省时省力。在创意设计领域，大模型助力的可灵AI，只需输入文字描述，就能生成用户想要的图片和视频，催生对相关创意产品的消费需求。

AI大模型的运用，还创新了消费场景，让购物消费拥有了崭新体验。在物理空间，多模态感知系统能实时解析消费者行为轨迹，将商品陈列转化为动态交互界面。在数字空间，虚拟化身技术突破屏幕限制，构建出三维立体的沉浸式购物场域。快手直播间里消费者可以尝试AI试衣，不用买回来就能看到衣服上身的效果，帮助消费者挑选自己喜欢的颜色和款式。AI大模型正在解构传统消费场景的时空边界，并重新构建起虚实交融的智能界面，这种空间重构使消费行为从单项选择演变为双向对话。

从产品到场景，AI大模型给消费市场带来了新的空间。数据显示，超过70%的消费者表示愿意为沉浸式购物体验支付溢价，AR试衣、智能导购机器人等技术的应用能拉动客单价提升15%以上。面对如此潜力，如何进一步发挥AI大模型对提振消费的巨大“模”力，成为题中应有之义。

企业应持续加大AI技术研发投入，利用AI大模型构建起动态消费者需求图谱，实时捕捉消费偏好的细微迁移，将消费者的模糊需求意向转化为清晰的服务方案。只有服务和产品实现千人千面个性化，消费者才更愿意买单，才能实现“推的都是想买的”“买的都是想要的”。

政府需在政策、监管方面双管齐下。在政策上，出台税收优惠、项目补贴等政策，为AI在消费领域的应用提供良好的政策环境，降低AI研发与应用成本，激发企业创新活力；设立专项基金，支持企业联合高校在智能决策引擎、虚实融合交互、可信消费链等领域进行技术攻坚。监管层面，制定严格的数据安全与算法应用规则，防止数据泄露、算法歧视、大数据杀熟等，保障消费者合法权益。