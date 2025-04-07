“花”为媒释放文旅消费潜能

春花竞放时节，各地以花为媒，推出“赏花+人文”“赏花+餐饮”“赏花+产业”等多种旅游体验模式，有效放大“赏花经济”吸引力。

做活“花”文章

走进四川省成都市新津区天府农博园，大片的彩色油菜花迎来盛花期。农博园工作人员介绍，这是农业科研机构试种的新品种，出油率高且花期长达百天。双休日前来赏花打卡的游客有5万人次，平时也有1万人次至2万人次。

在雅安市汉源县九襄镇三强村，梨花、李子花竞相绽放，游客赶来踏青。来自成都的游客李小宁说，这已是他和家人第4次到此赏花了。

随着气温回升，江淮大地上油菜花竞相绽放。在安徽省合肥市肥东县罗家疃村，游客在田野打卡拍照。合肥市民张婷婷趁着晴好天气自驾前来，“欣赏美景让人心旷神怡，我们还计划去巢湖拍日落，再去古镇品尝美食”。

每年3月份至4月份，樱花在江苏省无锡太湖鼋头渚风景区接连盛放，开启一年一度的“赏樱季”。

“我们在樱花谷设置了4个网红打卡点，还增添了汉服互动场景。”无锡太湖鼋头渚风景区相关负责人朱俊介绍，樱花谷内设有漫画小巷，可以现场画漫画；汉服妆造馆也已开门营业，前来预订拍摄的游客络绎不绝。在樱花主题场景下，樱花雪糕、樱花风铃、樱花伴手礼等文创产品推陈出新，深受游客喜爱。

为了给游客更好的观赏效果，成都开辟了多条“空中赏花”线路，游客可搭固定翼飞机饱览无尽花海；汉源县已连续举办12届赏花促消费活动，包括梨花音乐汇、梨花仙子主题巡游、黄牛肉宴、湖鲜宴等活动。

3月初，无锡迎来了中国对韩免签政策试行后首个韩国国际游轮团。组织此游轮团的无锡国旅国际交流部总经理金星淑介绍，今年的目标是组织超过2000名韩国游客通过游轮航线来到无锡旅游。近期，2025无锡“国际月”暨国际赏樱周活动如期而至，来自30多个国家和地区的新朋旧友共赏春光、共促合作，将无锡“樱花季”推向高潮。相关数据显示，前2个月，入境游客量（含港澳台）同比增长35.8%。

带动乡村游

大量游客到乡村观景游玩、打卡拍照，也为乡村文旅带来了新机遇。记者走进肥东花朝季·鲜花小院民宿，映入眼帘的是一排排油菜花挺立在老旧铁轨旁。两旁的院子中，以类徽派风格的江淮民居为主体，搭配上精心规划的主题花园，显得新颖别致。

“赏花可以带来流量，但体验才能带来收益。”该民宿副总经理陈彦介绍，根据季节变化，小院以不同花卉元素为主题，开展亲子教育、休闲手作课程、聚会派对等活动，带动花卉与延伸产品销售，着力打造别具特色的花园民宿体验中心。

在三强村，许多村民收拾好自家庭院搞起了农家乐。村民陈英的烧烤摊格外火爆。“高峰时期，一天可以卖出四五千串烤串。”陈英高兴地说。

紧抓赏花热潮，乡村民宿正不断将赏花“流量”变文旅“存量”。肥东县文化和旅游局党组书记、局长张晓军表示，近年来，当地着力将旅游民宿作为完善现代旅游业体系、促进乡村振兴的重要抓手，加快构建“市场主导、政府引导、政策激励、联农带农、长效发展”的旅游民宿发展格局。截至目前，全县建成运营旅游民宿26家、在建旅游民宿3家，民宿整体实现了量质齐升。

为了拓展赏花经济，助力乡村振兴，南京市江宁区打造了全新文旅IP——“苏花路”，并量身定制了配套旅游直通车，通过串联江宁区银杏湖、乡伴苏家、龙乡双范、黄龙岘、花塘村等12个知名乡村旅游点和60多家乡村民宿，打响“乡约来苏六十里，看遍金陵十二花”的山水经济品牌。这条线路的独特之处在于以多元游、深度游为主，无论是特色产品还是主题路线，都与“村景”相连，不仅能赏花，还满足了市民品特色美食，赏风土人情的消费需求。

拉长产业链

近日，无锡出台《无锡市繁荣文化旅游业若干政策措施》，从扩大特色优质产品供给、丰富消费惠民举措、优化文旅产业生态等多个维度入手，着力将文化旅游业培育成为支柱产业。

新沂市是江苏鲜切花生产和出口创汇重要基地，年产鲜切花1.2亿枝。“经过流水线作业，一束束鲜切花装进集装箱发到连云港口岸，通过水路，最快16个小时就能摆上日本、韩国的花市。”新沂市高流镇辉寰农业发展有限公司总经理岳增辉说。

走进新沂市高流镇梅花加工厂，工人正在将采摘下来的新鲜梅花进行筛选、烘干，制作成清香怡人的梅花茶。为了将梅花产品推广到更远的地方，高流镇积极组织农户参与电商销售。现在正是梅花和梅花产品销售旺季，电商主播李紫琦介绍，高流镇培育了100多个梅花品种，从二三十元的普通花苗到几千元的珍稀品种应有尽有，带动500多户农户增收。

记者从新沂市农业农村局了解到，当地已经开发出花茶、花饼和护肤品等食品和功能性产品，能吃、能喝、能做化妆品的“三朵花”年产值已达到15亿元，增加就业岗位1万多个。“风景”变“钱景”，“颜值”变“产值”，赏花经济激活了文旅市场消费潜力。