统筹推进银发经济发展的四个维度

有效应对人口老龄化，事关国家发展全局，事关亿万百姓福祉。近年来，我国老年人口规模不断扩大，老龄化程度不断加深，老年人口抚养比重不断上升，养老服务需求持续增长且呈现多元化发展趋势。习近平总书记强调，“要大力发展银发经济”。今年《政府工作报告》进一步提出，要“制定促进银发经济发展的政策”。发展银发经济，有利于将人口老龄化风险转化为长寿时代发展红利，既是积极应对人口老龄化的有力抓手，也是培养经济发展新动能的重要引擎。要深刻把握当前老龄化呈现的阶段性新特征和供需结构新变化，统筹政府、市场和社会各方资源，兼顾经济社会发展和民生福祉改善，大力推进银发经济向更高质量、更有效率和更可持续发展，不断增进人民群众获得感、幸福感和安全感。

1.着力统筹“多元化供给”“多层次需求”与“全周期保障”更好衔接

银发经济是向老年人提供产品或服务，以及为老龄阶段做准备等一系列经济活动的总和。作为面向全生命周期、覆盖老年群体和备老群体的新型经济业态，银发经济在推进中国式现代化进程中发挥着重要作用。当前，我国人口老龄化程度日益加深，老年人口抚养比重不断上升，养老服务需求持续增长且呈现多元化发展趋势。在此背景下，加快发展银发经济，促进多元化供给和多层次需求动态平衡，健全面向老年群体和备老群体的全生命周期保障体系，推动银发产业向规模化、标准化、集群化、品牌化集智聚力尤为必要。

聚焦多元化供给和多层次需求有效衔接，构建完整完备全产业链，促进全产业融合。老年群体是家庭社会的重要成员，也是国家的宝贵财富，要用心用情常思老人之所想所急，真心真意解决好老人之所忧所虑，充分满足老年人多样化需求，以多元化服务供给托起老年人幸福晚年。大力发展银发经济，必须准确把握新发展阶段银发市场供需变化，破解制约银发经济发展的难点、堵点和卡点，以有效供给激发银发一族有效需求，以有效需求带动银发市场有效供给，从而更好促进银发经济供需结构平衡。合理优化银发市场资源配置，高效促进产业链各要素间彼此赋能、协同整合。积极拓宽养老服务场景，根据不同年龄结构、不同养老消费群体的需求特点，有针对性地提供适老产品、适老设施和适老服务，充分释放不同群体的消费意愿，满足其日益增长的多元化需求，促进银发经济全产业链融合发展。

健全老年群体和备老群体全生命周期保障的支持和服务体系，积极应对“未富先老”“未备而老”。党的二十届三中全会提出，以应对老龄化、少子化为重点完善人口发展战略，健全覆盖全人群、全生命周期的人口服务体系，促进人口高质量发展。大力发展银发经济，必须增强健康备老和财富备老保障，建立覆盖全生命周期的健康医疗保障和医养康养服务体系，全面提升居民健康素养。合理应对“未富先老”潜在风险，丰富拓展个人养老金业务和专属商业养老产品，充分发挥养老金融的产品效能和资源优势，确保实现居民健康、养老和理财需求多元融合，为老年群体和备老群体提供必要的物质准备和收入保障。

2.着力统筹“有为政府”“有效市场”与“有爱社会”更好结合

促进银发经济高质量发展需要统筹协调好政府、市场和社会之间的关系。通过强化政府引导与企业参与并重，促进政府、市场、社会、个体各方联动形成合力，有助于塑造和培育银发经济新业态、新模式、新动能，共同营造老龄友好、社会友善的和谐环境。

促进银发产业链升级，关键是处理好政府和市场的关系。要加强政府规划引导，强化政府保基本、兜底线职责，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，支持各类经营主体和社会组织广泛参与，高效整合产业链上下游优势和线上线下资源，有效促进资源优化配置，扎实推进银发产业链强链补链延链，形成备老与为老产业全面融合发展的局面，实现全链条增值和全环节提升。同时，多方协同优化城乡养老服务资源配置，强化基层养老服务体系建设，构建城乡养老服务网络，支持农村地区等重点领域养老服务体系建设，多措并举提高农村居民养老服务水平，有效缓解城乡养老服务差距，兜紧兜实民生底线。

发展银发经济，必须营造“尊老、敬老、爱老”的有爱社会环境，促进“物质养老”与“精神文化养老”更好结合。注重精神文化养老与物质养老并重，发展壮大老年文化服务产业，提高养老服务有效供给和物质保障，在保证“老有所养”“老有善养”的同时，更好实现“老有所学”“老有所为”和“老有所乐”，切实提高老年人晚年生活品质和幸福指数。全社会大力弘扬尊老、敬老的传统美德，积极营造爱老、助老的社会环境，让老年人感受到社会和家庭的亲情关爱，真正提升老年人的获得感、幸福感和安全感。

3.着力统筹银发“产业链”“科技链”“人才链”更好协同

银发经济高质量发展离不开产业、科技和人才的深度融合和相互协作。应通过多措并举、多方联动，积极推进全链条升级和全环节提升，有效促进银发产业链提质增效；鼓励支持科技创新、智慧养老，不断增强银发创新链提档升级；加快构建健康管理人才体系，更好推动银发人才链优势集聚，从而共同形成强大的发展合力，为银发经济发展注入内生动力。

发挥产业优势。积极推动“康养+金融”“康养+文旅”“康养+医疗”等模式，加强跨区域协调合作机制，利用资源互补，推动合作共赢，加快促进康养旅居产业成链成势。深度拓宽养老产业与自然文化旅游资源有机融合，探索构建独具特色的康养旅游新型生态养老模式。完善银发经济相关的服务标准和市场规范，加强对产业布局、资源配置、要素保障等方面配套政策和资金支持，依托丰富文旅资源和优质生态体验，不断拓展银发经济的消费场景，为银发经济向规模化、集群化发展创造有利条件。

增强科技赋能。智慧养老是银发经济的热点领域，也是养老服务发展的重要方向，通过将数字信息技术与人文关怀紧密结合，有助于更好解决老年人急难愁盼现实问题，更好促进老年人生活品质提升。聚焦围绕老年人衣、食、住、行、医等基本生活需求，整合个人家庭、生活服务、健康医疗等各类信息资源，助力实现养老群体与养老资源的高效衔接；丰富数字技术在养老服务中的应用场景，助力科技创新赋能养老产业数字转型和智能升级，适度将智能化建设、机器人技术等融入日常照护、智能助行、医疗康复、家庭服务等多方面，以“智慧养老”助力“老有善养”，探索形成多元一体养老服务体系，为老年群体提供精准化服务和便利化条件；增强科技赋能和技术支撑，统筹政务服务管理和社会数据资源，推动数据要素赋能产业融合，提高信息处理的效率和准确性，为产业链协同提供有力支持。

健全人才机制。专业人才是银发经济发展的关键因素。推进银发产业“引才”关口前移，建立银发人才“引留育用”长效机制。培养银发领域精细化、专业化人才，适度扩大康养医护专业招生规模，鼓励支持相关院校开设与银发经济相关的专业课程。拓宽银发行业人才职业发展空间，增强银发行业职业吸引力，扩大养老服务人才队伍。完善职业资格考试等资格认定体系，提高银发管理人才职业素质及专业化水平，为银发经济长远健康发展提供人力资源保障和人才队伍支撑。

4.着力统筹“经济高质量发展”“社会事业进步”与“民生福祉改善”更好融合

习近平总书记强调，“坚持应对人口老龄化和促进经济社会发展相结合，坚持满足老年人需求和解决人口老龄化问题相结合，努力挖掘人口老龄化给国家发展带来的活力和机遇，努力满足老年人日益增长的物质文化需求，推动老龄事业全面协调可持续发展”。这一重要论述为积极应对人口老龄化、优化养老服务保障体系提供了明确的方向指引。银发经济连接着产业和民生，也关系着社会进步和经济发展，要把握好经济社会发展和民生福祉改善之间的重要关系，在发展中保障和改善民生，不断增进老年人福祉，激发全社会创新活力和发展动力，为经济高质量发展提供新的增长引擎。

在产业拓展中促进服务提升。银发经济作为由人口结构转型引领的新兴产业，拥有广阔的发展前景和巨大的增长空间，是培育经济发展新动能的重要抓手。以践行“积极老龄观”为有力抓手，以集聚银发新势能为重要牵引，探索形成特色鲜明、优势明显的银发产业发展布局，促进银发产业与养老事业协同发展。激发老龄产业创新研发和投资活力，提升银发产品服务质量，催生经济新增长点，拓宽消费服务新场景，为拉动内需和提振消费提供内生动力。抓住银发经济发展重大机遇，把握好银发经济和长寿时代的发展关键，推动银发产业高质量发展。抓住人口数量红利向人口质量红利转型的潜在机遇，推动“夕阳事业”向“朝阳产业”转型升级。

在社会发展中增进民生福祉。养老是民生领域的重要方面，也是全社会的共同责任。坚持以人民为中心的发展思想，深刻把握人口老龄化战略机遇，充分调动各方主体的积极性，完善老龄化社会治理体系建设，打造共建共治共享的老年友好型社会。加强全局性谋划和战略性布局，统筹养老产业与民生保障相关配套政策，促进银发经济与健康老龄化有效衔接。健全多层次养老服务保障体系，增强长期照护保障功能，加快建立长期护理保险制度。完善社区便民与健康设施，拓展居家助老服务，积极开展适老化改造，搭建智慧养老服务平台，培育高精尖产品和高品质服务模式，为老年助餐、助行、助医等提供智能化、便捷化服务，守护老年人幸福安全，在发展中保障和改善民生。

（作者：赵建国，系渤海大学校长、渤海大学中国特色社会主义理论体系研究中心研究员）