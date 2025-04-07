科技创新赋能家电换新

当燃气热水器不再简单制造热水，而是拥有了“补水”“美肤”功效；当非遗旗袍在家就能实现定制化洗涤、熨烫；当人参、虫草、燕窝在冰箱中找到专属环境安心存放……近段时间，更多智能化、绿色化、高端化家电新品悄然亮相，让消费者直呼“被种草”。

在消费品以旧换新政策带动下，我国家电消费市场持续回暖，其中智能产品成为消费者的优选。2024年，我国彩电、空调、冰箱、洗衣机和厨房电器市场智能产品零售量占比均超过50%。

记者在采访中发现，享受到科技带来的舒适、便捷与高效后，消费者更加愿意为智能家电买单，市场也更加聚焦消费者实际需求，充分利用人工智能、物联网、大数据、云计算等技术，提供更加智能化、个性化、精品化的产品和服务。

比如，华帝在2025新品发布会上推出的洗碗机，通过升级智能投放技术、过滤器反冲洗技术等实现18套锅碗同洗；松下在2025中国家电及消费电子博览会上发布的挪威海系列冰箱，通过容量革新、空间重构与智能储鲜三重技术突破，有效延长果蔬、肉类、海鲜的保鲜周期……

以旧换新政策在提振家电消费的同时，既能促使更多消费者用上更高质量、更低能耗的产品，也有助于培养数字、绿色等新型消费的习惯和意识。商务部数据显示，2024年全国以旧换新8大类家电中，一级能效产品销售额占比达90%以上，绿色低碳、节能环保消费理念日益深入人心。

华帝股份有限公司董事长兼总裁潘叶江表示，随着经济发展和补贴政策的扩围，市场需求将持续释放，厨电行业将朝着智能化、高端化、绿色化方向发展。企业也亟需加强创新、提升产品竞争力，优化组织和人才体系，适应市场变化，从而在激烈竞争中脱颖而出。

今年年初，DeepSeek引发新一轮AI浪潮。众多家电企业纷纷完成了自身大模型与DeepSeek的对接，小到门锁、电吹风、扫地机，大到空调、冰箱、洗衣机，大批搭载AI技术的智能家电上市，深入百姓生活的方方面面。

2025年消费品以旧换新政策加力扩围，家电行业迎来新一轮发展契机。日前，由中国家用电器服务维修协会主办的2025年度“百城千乡万户家电惠民收旧焕新潮”启动，AI技术的深度应用成为亮点。

中国家用电器服务维修协会副会长、焕新潮工作组组长赵捷表示，2025年将以高端家电为核心，重点推广搭载AI技术的智能产品，涵盖智能冰箱、自适应空调、AI语音交互厨电等前沿品类。焕新潮工作组将继续支持头部品牌贯彻落实以旧换新补贴、绿色节能消费券等优惠政策，降低高端产品体验门槛，加速智能家居生态普及。

“预计2025年度焕新潮活动不仅将释放超千亿级消费潜力，更通过高端供给牵引产业升级，助力中国制造向智造跃迁。随着AI与家电深度融合，智慧生活场景将加速走进寻常百姓家，为经济高质量发展注入新动能。”赵捷说。

京东有关负责人表示，京东正以全方位的创新举措，构建起高效、可持续的家电换新生态，引领家电家居行业迈向智能化、绿色化、高端化的新征程。未来，京东将继续携手众多品牌伙伴，以科技赋能生活，为消费者创造更加美好的智能生活体验。

家电以旧换新既是一项经济政策，也是一项惠民举措。商务部流通发展司司长李佳路表示，通过享受补贴优惠、加快创新步伐、改善生活品质，让消费者既“换得起”，更“换得好”，切实提升人民群众的幸福感、获得感。

（新华社北京4月6日电 记者邹多为）