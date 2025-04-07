全球首个1型糖尿病专病大模型发布

科技日报讯 （记者洪敬谱）全球首个1型糖尿病专病大模型日前在安徽医科大学“西递科学论坛”上发布。该成果由安徽医科大学校长、中国科学技术大学讲席教授翁建平担任首席科学家，联合讯飞医疗科技股份有限公司等产学研机构协同攻关。

1型糖尿病是一种自身免疫性疾病，因胰岛β细胞被破坏，导致胰岛素分泌不足。近年来，全球1型糖尿病的发病率呈上升趋势，尤其在儿童和青少年中较为显著。早期诊断和干预能预防或延缓疾病发生，对促进1型糖尿病防治关口前移具有重要意义。

翁建平介绍，大模型以“权威知识中枢”“动态感知网络”“决策支持引擎”三大技术支柱为核心，实现了多项突破。一是集成65个专科场景临床路径、135部诊疗指南和2000万份真实病例数据，构建全球最大的1型糖尿病知识图谱；二是依托人工智能物联网技术，实时监测14维代谢参数，使异常血糖捕捉灵敏度达99.2%，较传统方式提升40%；三是可生成膳食、运动、胰岛素调整等八大维度的个性化方案，推动诊疗迈入“千人千策”精准时代。

“大模型通过多学科交叉融合，将重构1型糖尿病‘筛—诊—治—管’全病程管理闭环，为患者打造贯穿预防、干预、康复的全周期智慧化服务生态。”中国科大—讯飞医疗数字与健康联合实验室副主任郑雪瑛说，借助智能交互和实时监测技术，患者可随时获取饮食指导、用药提醒和应急处理建议，进而实现“像正常人一样工作生活”的治疗目标。

安徽省卫健委党组书记刘同柱说，这一成果是我国代谢性疾病防控领域数智化的重要突破，对进一步提升癌症、心脑血管、呼吸和代谢性疾病等重大疾病防治水平具有重要意义。