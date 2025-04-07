新疗法可延长“冷”肠癌患者中位生存期

科技日报天津4月6日电 （记者陈曦）长期以来，微卫星稳定型（MSS）转移性结直肠癌因对免疫治疗反应差被称为“冷”肿瘤。记者6日从天津医科大学肿瘤医院获悉，该院郝继辉教授团队应用免疫检查点抑制剂与抗血管生成联合疗法，将“冷”肿瘤转化为“热”肿瘤，可将患者中位生存期延长至14.1个月，其中RAS/RAF野生型患者更达23.3个月。该研究为该类肿瘤的个性化精准治疗提供了更多选择。成果于近日发表在国际期刊《自然·通讯》上。

肿瘤内部就像一座城池，“热”肿瘤城里挤满了免疫系统的“警察”T细胞，随时准备消灭癌细胞。而“冷”肿瘤却像一座“空城”，免疫细胞稀少且难以进入。正因如此，PD-1抑制剂等传统免疫药物对其几乎束手无策。

对此，研究团队大胆尝试，将抗血管药瑞戈非尼与信迪利单抗（PD-1抑制剂）联合使用，宛如为“冷”肿瘤安装了一台“免疫加热器”。瑞戈非尼扮演“城市规划师”的角色，修复畸形血管，为T细胞开辟进城通道；信迪利单抗则解除T细胞的“刹车”，使其能够全力攻击癌细胞。

文章第一作者、天津医科大学肿瘤医院副主任医师刘锐介绍，接受联合治疗的患者中位生存期达到14.1个月，相较单用瑞戈非尼显著延长。其中，21%患者肿瘤明显缩小，63%患者病情稳定。

研究还发现，无肝转移患者中位生存期达19.2个月，远超肝转移患者的12.4个月。研究团队认为，这或许与肝脏对免疫细胞的“过滤”作用有关。“针对肝转移患者，我们计划探索局部治疗等额外策略以协同联合疗法。此外，代谢通路如甘氨酸代谢对疗效的影响也成为我们新的研究方向。”刘锐说。

通过研究，团队也发现了两类对该联合疗法更为敏感的人群。其中包括肿瘤周围CD8+T细胞数量多且距离癌细胞近的患者，以及RAS/RAF基因未突变的患者。后者中位生存期可达23.3个月，远高于突变患者的12.1个月。

郝继辉表示，此次研究为MSS型转移性结直肠癌治疗提供了极具潜力的新方案，尽管目前无法完全治愈，但已为这类难治性肠癌的治疗带来了突破性进展。