与其在网上“搜方法” 不如去医院治未病科

“医保报销完，挂号费只要8元钱，比喝奶茶还便宜！”

今年1月，正在念大三的女生贺思源和男友黄艺博开启了一次旅行，住宿的酒店旁是陕西中医药大学第二附属医院，二人决定来一次“新型约会”。

“我在准备考研，最近睡眠一直不是很好，我男朋友的睡眠也挺差的，在网上刷到中医不仅能改善睡眠问题，还能看出来你的体质如何，我们就想一起去看看。”贺思源小时候，父母带她通过中医解决了眼睛远视的问题，黄艺博则是第一次尝试看中医。他们告诉记者，两人完全是出于好奇，在医院工作人员引导下挂了治未病科的号。

虽然都想解决睡眠不好的问题，但医生诊查后开出截然不同的药方。医生解释道，二人的体质并不相同，同样的问题是由不同原因引起的，所以改善的方式也不同。

二人把这次看中医的经历发在了社交媒体上，说：“中医真的太棒了，只需要一杯奶茶钱就可以了解自己的身体状况。”评论区里有不少年轻人@了自己的朋友，回复道：“把去治未病科列入我们的约会清单！”

何为治未病

丁烨昕是一名大二学生，也是一名“养生爱好者”，平时很喜欢艾灸、中药泡脚等。她告诉中青报·中青网记者，自己曾在学校所在地的非遗市集上体验过中医诊脉，医生分析了她的脉象，还推荐了她平时可以饮用什么类型的茶饮，她觉得非常有趣。她早已听说过治未病的概念，但对于去医院看中医，她还是抱有疑惑：“其实我很想多了解自己的身体状况，但是感觉身体也没什么大问题，这样能去治未病科看看吗？”

近年来，年轻人中掀起“中医热”，治未病的概念逐渐流行。许多年轻人在体验中医养生乐趣的同时，却还抱有困惑：“治未病到底是什么？”为此，中青报·中青网记者采访了中国中医科学院西苑医院治未病/体检中心主任张晋。

张晋介绍，治未病科就像是在天气变化前告诉你该怎么调整衣物，能够起到防微杜渐的作用。治未病就是在疾病还没发生时就进行干预，其关注的是人整个生命过程的健康，目的是让身体达到最佳状态，与个人的年龄、性别、体质相契合。不仅是在疾病没有开始前“刺其未生”，还包括在患病过程中“刺其未盛”，以及在疾病开始好转后“刺其已衰”。“我们可以通过中医的诊断方式，以及一些仪器，来对个人的身体情况进行综合判断和健康评估，再根据就诊者的需求，为其提出个性化的改善措施。”张晋说。

首都医科大学附属北京中医医院治未病科副主任王一战告诉记者，近年来，随着部分疾病出现年轻化趋势，年轻群体对个人健康的关注度显著提升。比起医院的其他科室，治未病科的年轻就诊者比例较高，许多年轻人面对一些尚未发展成疾病的问题会选择中医来调理。

王一战说：“许多年轻人会主动进行定期体检。当体检报告显示某些指标异常，但尚未成为疾病状态时，不知如何应对。存在这样的问题，就可以前往治未病门诊，让医生针对个体的情况来进行治疗。”

“体重管理”现在是网络热词。3月21日，中国中医科学院西苑医院正式开设了“体重-代谢病门诊”，该门诊整合了治未病/体检中心、营养科、内分泌科等科室力量，为有体重管理需求的患者提供符合个人需求的体重管理方案。

哪些人适合去治未病科

“第一是亚健康状态的人群，比如血糖、血压指标处在异常的边缘，经常感到疲劳，睡眠不好，我们中医称之为欲病状态，就是将要得病的状态，我们争取在疾病的萌芽状态就进行干预；此外，慢性病高危人群：有家族病史、存在不良生活习惯的人群都比较适合到治未病科来检查调理。”

王一战还告诉记者，治未病不仅是未病先防，还需要既病防变、瘥后防复，术后或病后人群也可以到治未病科进行康复治疗。

对于徐一来说，通过中医的方式进行身体调理已经成为她的生活习惯。去年刚刚研究生毕业的她，自认为已经是“养生达人”了。

“我现在已经习惯每天做八段锦了，还会顺应时节的变化吃不同的东西，平时也会喝一些中药代茶饮。”徐一告诉记者，自己在考研期间身体状况很不好，在老师的推荐下，她去了当地中医院的治未病科。医生诊断她是“气虚体质”，并建议她通过中医调理来改善体质。经过一段时间的调理，徐一发现自己的精神状态和身体状况都有了明显好转，这也让她对中医治未病的理念产生了浓厚的兴趣。徐一说，从那时开始，她学习了一些基础的中医养生知识，还会定期到治未病科进行体质评估，及时调整调理方案。

张晋表示，现在有越来越多的年轻人不仅关注疾病的治疗，更注重健康的长期管理。治未病科能够通过体质辨识、个性化调理方案以及中医特色疗法，帮助大家在疾病发生前进行有效干预，提升生活质量。

选择个性化的“养生处方”

近年来，随着大众健康意识的提升，网络上充斥着各种各样的养生方式，从食疗到运动，从按摩到艾灸，“养生秘籍”随处可见。然而，如何判断这些方法是否适合自己？

张晋表示，对于不同体质的人来说，适合采取的养生方式也有所不同，不同的人身体即使出现了同样的问题，原因也有可能是有差异的，不能盲目采取同一种方式进行调理。

徐一对此深有体会。考研期间，她和舍友都有睡眠问题。舍友通过喝中药得到了很大的改善，便把自己的药方推荐给了徐一，可徐一尝试后睡眠问题非但没有解决，反而感觉身体更加疲乏了。后来看医生才知道，徐一舍友的睡眠问题是因肝火旺盛导致，而徐一是因为气血不足导致，自然不能使用同样的药方。

张晋表示，采取个性化的养生方式首先需要对自己有所了解；其次，在面对多种多样的养生推荐时，还应具备一定的辨别能力，“知己知彼”，才能真正达成养生的目标。

王一战告诉中青报·中青网记者，对于不同年龄段的人群，应当采取的养生方式也有所不同：“我们治未病的理念是让人们少生病，晚生病，不生大病。中老年人养生的侧重方向是防衰和慢性病管理，而青年群体则是要在固本的基础上对压力进行缓解，对健康进行长效的保护。”

长期健康需要养成良好习惯

张晋解释，治未病的重点是让人了解自己身体的情况，再有针对性地进行调整。而想要让身体长期保持健康状态，还是需要依靠自身习惯的调整。

年轻人在健康意识逐渐增强的同时，也产生了一些常见的误区。王一战告诉记者，在临床诊查的过程中，有一些年轻人表示自己会在通宵熬夜的时候吃一些保健品。实际上，这样的行为并不能抵消不良的生活习惯给健康带来的危害，长此以往，会慢慢耗伤健康的存量；还有一些年轻人在就诊时要求医生多开几种药，希望可以一次性改善自己的健康状况，但保持健康不能一蹴而就，中医治未病的理念应当融入人们的日常生活中。（作者 刘昶荣 温珵）