中央气象台：未来三天西北地区等地有大风沙尘天气 南方多降雨

据中央气象台网站消息，昨天，北方地区风力较大，新疆北部和南疆盆地、西北、华北西部和北部及内蒙古、山东等地部分地区出现6～8级阵风，局地9～10级，新疆和西北部分地区出现扬沙或浮尘天气；全国大部地区降水较弱，青藏高原东部等地出现雨雪天气，云南南部局地出现大到暴雨。此外，黑龙江、吉林、江西、福建及四川盆地等地部分地区出现大雾。

预计未来三天，西北地区有大风沙尘天气。其中，新疆北部、内蒙古、青海、甘肃、陕西中北部等地部分地区有4～6级风，阵风可达7～9级，新疆东部和南部、内蒙古西部、甘肃中西部、宁夏、青海北部、陕西中北部等地部分地区有扬沙或浮尘天气，局地有沙尘暴。

同时，南方地区多降雨天气。其中，6日至8日白天，西南地区东部、江南、华南及东北地区中东部等地部分地区有小到中雨，局地大雨；8日夜间起，贵州东部、江南、华南北部等地将有明显降雨过程和强对流天气。另外，6日至7日白天，新疆北疆沿天山地区、青藏高原东部、内蒙古东部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪。

气象专家提醒，目前北方地区及西南地区等地森林火险气象等级较高，西北地区等地仍多大风天气，需提高警惕，防范火灾发生。南方多降雨，青藏高原东部等地有雨雪天气，公众外出注意交通安全；西北地区等地有沙尘，户外活动注意做好健康防护。