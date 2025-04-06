告诉爸妈！这种老花镜千万别买 越戴眼睛越花

不知道有多少人发现自己的父母不知何时脸上出现了皱纹，甚至还出现了老花镜。更令人震惊的是，由于配镜意识不够或舍不得花钱，他们的老花镜很多竟然是从菜场、地摊、夜市、网络购买的，没有验光全凭感觉，一副眼镜甚至9.9元都不用，还包邮。

那么，这样的花镜真的能戴吗？会不会有什么隐患？

老花眼的专业名词是老视，一种正常生理现象。我们人眼看近处需要经过调节聚焦，而随着年龄的增长，眼内的晶状体逐渐硬化，眼睛的调节能力逐渐下降，则会导致看近的时候也就无法清晰聚焦，看东西也就自然模糊了，且老花眼的程度会随着年龄的增加而不断加重。

一般正视眼的老花现象会在40~45岁左右出现，52岁发生率几乎是100%，原本就有屈光不正的人群出现老花的时间会略有早晚，比如很多人认为的“近视不老花”实际上也只是时间问题，而像存在远视的人群，最早可能在40岁之前就会出现老花。

地摊或网上便宜的老花镜可以买吗？

简单来说，满足相关国家标准的可以是可以，但也不建议。

主要原因有以下这些方面：

首先，不要觉得老花镜便宜就没有质量要求了，目前市面销售的老花成品眼镜是需要符合相关国标的，有些企业执行的是配装眼镜GB13511.1-2011单光和多焦点眼镜标准，有些企业执行的是GB13511.3-2019单光老视成镜标准，要知道符合国标是一个产品的基本保证，而很多地摊夜市、网上销售的老花镜连这个保证都没有，故很多方面都会存在品质问题。

其次，夜市地摊甚至网络销售的老花镜即便满足了以上国标，但因为销售场所限制导致其无法提供验光服务，所以通常只能采用经验法帮购买者选择眼镜。

较为常见的经验选镜法图标示例

但以上表格是只针对正视眼人群的经验选镜建议，而有很大一部分人群，他们视力也许都能达到1.0，但并不代表他们都是正视眼，很多人可能或多或少都有一些基础度数，比如小远视、低度近视、50度的散光或者左眼正视右眼近视等情况，在看远的时候也许不戴眼镜也能看得清楚，但当需要配戴老花镜时，则需要在他们的基础屈光度数上进行近附加，这就需要根据用眼需求来进行调整。

这样来看，经验法实际上会造成较大误差，错误的度数可能在刚开始戴上时没什么体现，但戴久了，就会导致视疲劳、头晕恶心，甚至出现越戴眼越花的情况。所以，经验法只能作为条件不允许、迫不得已时的参考，条件允许的话，建议还是去正规机构检查和配镜。

老花眼应该如何正确验配？

简单来说，即便是老花镜，也需要进行专业的验配。

老花眼的验配给人的感觉好像很简单，但从专业角度来看，验配老花实际上要比其他屈光不正问题还要复杂，如果说近视、远视、散光等问题的验配是基础，那么老花的验配就是加强。

如同上面所说，很多人虽然视力还不错，不影响日常用眼，但眼睛存在一定程度的屈光不正，所以针对这类人群想要获得正确的老花眼矫正度数，首先就要先测量他们的基础度数，然后再进行老花眼的附加光度测量。

对于我们广大本来就戴眼镜的人群来说，流程更是如此，而且和一般人印象中的老花眼都采用凸透镜不同，当近视超过了一定度数，即便是老花镜，用的也是近视用的凹透镜片。举个例子，如果你是-500度近视，又有了老花眼+100度，这时候你需要的老花镜度数就是-500+100=-400，而不是直接购买+100度的老花镜。以此类推，远视、散光同样需要在原始度数上加上这个近附加光度，才是最终的近用老花光度。

而一些特殊群体，比如单眼屈光不正一只眼近视一只眼正视，一只眼近视一只远视，又或者一只眼单纯散光、一只眼近视等等情况，更是需要进行准确测量，才能确保老花镜的准确验配。

除了验光度数之外，在加工的时候，还需要重新测量近用双眼瞳距，这是因为看近的时候我们人眼会有一个内转，所以瞳距相较于看远是缩小的，从经验法推断大概在2mm，但实际上，因为每个人眼部内旋的能力不同，近用瞳距自然也就存在差异，只有测量才能保证准确。

而且随着年龄的增加，很多疾病同样会引起老年人视力下降，所以在验配前，专业的门店还会通过裂隙灯或眼底镜，排查是否有眼病引起视力下降的可能，比如白内障、青光眼、黄斑病变等。

由此可见，针对老花眼的验配是更加复杂且有必要的。

验配后如何选择镜片？

看完了以上内容，相信大家已经了解，想配一副合适自己的花镜，是需要满足一定条件的。实际上除了少部分之外，其他绝大部分老花人群都是需要专业验配定制的，也就是像其他屈光不正人群一样，根据配镜处方选择合适的镜片镜框进行加工制作。

而且现在根据不同需求，除了单光镜片之外，渐进多焦点镜片在目前来看，对广大戴镜人群来说是一类更好的老花解决方案，它在一副镜片上实现了多个焦点，可以同时满足远、中、近不同距离下的用眼需求。免去了以往看远看近两副眼镜，或者来回摘戴老花镜的困扰。

看完以上内容，大家记得在下次回家时，陪爸妈去进行一次专业的视力检查，并为他们配备一副合适的老花镜吧。