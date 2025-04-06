叶黄素，“护眼神器”or“智商税”？专家解答……

提到叶黄素，大家首先想到的就是能护眼、缓解视疲劳。但最近，# 8 岁男童吃叶黄素软糖患干眼症#的微博热搜，却让人慌了神：

新闻中说杭州一位 8 岁男孩因眼睛干涩发痒到医院就诊，被诊断为干眼症。医生询问病史后发现，男孩平时爱吃叶黄素软糖，家长也认为叶黄素对眼睛好，便没有过多干预。

这个事情让不少人非常疑惑：叶黄素不是护眼吗？怎么还会吃出干眼症？

先说结论：叶黄素并不会导致干眼症。

干眼症的主要原因是泪液分泌不足或蒸发过快，与用眼习惯、环境干燥、激素变化、某些疾病或药物等因素相关，8 岁男童患干眼症可能跟用眼习惯不卫生也有很大关系，如长时间使用电子产品。

不过，需要注意的是，叶黄素有助于延缓老年性黄斑变性(AMD)等眼部退行性疾病，并不能缓解视疲劳、预防近视。叶黄素软糖也并不是补充叶黄素最好的来源，不推荐经常给孩子吃，多吃蔬菜水果蛋黄也可以获得足够的叶黄素。

叶黄素会导致干眼症吗？

案例中的孩子经常吃叶黄素软糖，所以就说是因为叶黄素导致的干眼症，这种推论属于张冠李戴。

干眼症(Dry eye syndrome, DES)，又名干性角结膜炎(keratoconjunctivitis sicca, KCS)，是一种眼睛干涩的状态。干眼症的主要原因是泪液分泌不足或蒸发过快，与用眼习惯、环境干燥、激素变化、某些疾病或药物等因素相关[1]，目前并没有证据显示吃叶黄素会导致干眼症的。

案例中 8 岁男童出现干眼症，可能是因为自己用眼习惯，比如他不注意洗手就喜欢揉眼睛，或者长时间使用电子产品可能导致眨眼减少，泪膜不稳定，进而导致干眼症。这个问题现在很多家庭的孩子都比较常见，尤其需要注意。

叶黄素是什么？有什么作用？

叶黄素(Lutein)是一种天然的类胡萝卜素，天然存在于视网膜黄斑区，是构成视网膜色素的重要成分。

人体无法自主合成叶黄素，需通过饮食摄入。叶黄素主要存在于深绿色蔬菜(如菠菜、羽衣甘蓝)、蛋黄、玉米、柑橘等食物中[2]。所以只要平时饮食注意多吃深绿色蔬菜、玉米、胡萝卜、吃鸡蛋不要丢蛋黄，也可以获得足够的叶黄素。

“长期使用电子产品的人及时补充叶黄素，有助于眼睛吸收蓝光，缓解视疲劳。”这是网络上一些商家兜售叶黄素片的噱头，甚至还有说它能预防近视的。

其实这些说法也都是缺乏科学证据的。

叶黄素有很好的抗氧化能力，具有抗氧化和过滤蓝光的作用。它对我们眼睛的健康益处主要有两点[3]、[4]：

抗氧化：清除自由基，过滤高能量蓝光，减少氧化对视网膜的损伤。

维持视觉健康：提高黄斑色素密度，延缓老年性黄斑变性(AMD)等退行性疾病。

虽然叶黄素可以保护眼睛免受蓝光的危害，但是对于缓解视疲劳的作用有限。

很多人视疲劳的主要原因是因为长期看电子屏幕、眨眼频率、近距离用眼、长期使用度数不匹配的眼镜等。如果长时间看电子屏幕感觉视力疲劳了，大家应该做的是停止用眼、好好休息，而不是依赖吃点叶黄素，这是治标不治本，就跟熬夜后保温杯泡枸杞有异曲同工之处。

缓解视疲劳，主要还是要依靠配镜矫正、保持良好的用眼习惯等方法，比如正确的姿势、良好的光线等，长时间连续用眼者，要注意适当休息或远眺，使眼睛得到放松。

至于预防近视，叶黄素不能控制近视发展速度，对预防、延缓或治疗近视并不具有直接的作用。如果吃叶黄素就可以很容易地预防近视，家长们也就不用这么担心孩子的近视问题了。

预防近视最有效的方式是良好的用眼习惯和增加户外活动。减少近距离用眼时间，书写、阅读时保证适宜的照明度，桌椅高度合适，使眼与读物保持适当的距离；同时每天 2 小时的户外活动，沐浴在阳光中远眺绿色风景等，让眼睛处于放松状态，这才是最有效也最经济的防控近视的方法。

如何科学补充叶黄素？

1

优先靠食物获得

深绿色蔬菜(菠菜、甘蓝、西兰花)，蛋黄、玉米、南瓜、木瓜、柑橘类水果都含有丰富的叶黄素，平时饮食注意多吃点这些食物，让自己能获得足够的叶黄素。

2

谨慎使用补充剂

通常情况下，我们正常饮食每天的可以获得 6-10mg 叶黄素的，完全可以满足正常人的需要，不用额外去吃补充剂的。

但如果孩子平时比较挑食，水果蔬菜摄入比较少，可以适当补充叶黄素。部分叶黄素软糖味道很甜，有不少糖分，小孩子经常吃可能增加龋齿的风险，还可能进一步导致挑食等不良饮食习惯，不建议孩子经常吃叶黄素软糖。

最好在医生或者营养师指导下选择合适的产品，同事避免过量。因为过量服用叶黄素也不利健康，过量补充叶黄素会导致皮肤发黄、胃肠不适下等问题。

3

养成良好的用眼习惯

良好的用眼习惯对眼睛健康影响很大。可以从这几个方面做起：

避免长时间近距离用眼。近距离用眼被公认为是影响近视发生发展的重要危险因素，用眼一段时间后注意远眺。

采光照明：读写应在采光良好、照明充足的环境中进行，不在光线过暗或过强的环境下看书写字，以避免眩光和视疲劳等。

每天注意充足的户外活动，学生最好每天能有 2 个小时户外，上班族也注意尽量给自己多一些休息的时间。

保证睡眠时间，不要长时间熬夜。

控制电子使用屏幕时间。过多和不科学使用电子产品也会增加视力疲劳、近视等问题风险。