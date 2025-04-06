过敏性鼻炎治疗研究取得新进展

新华社北京4月5日电（记者侠克）4日，首都医科大学附属北京同仁医院张罗教授团队在国际医学期刊《自然·医学》发表最新研究成果。该研究发现，新型生物制剂司普奇拜单抗可显著改善中重度季节性过敏性鼻炎患者的临床症状及生活质量。

过敏性鼻炎是一种由敏感个体接触环境过敏原引发的、IgE介导的鼻黏膜慢性炎症性疾病，全球患病率持续攀升，严重影响患者生活质量。根据发病特点，过敏性鼻炎可分为常年性和季节性两种。其中，季节性过敏性鼻炎在我国北方地区尤为突出，主要致敏原为蒿属、杨柳及柏科等风媒花粉，播散高峰期为春季（3月至5月）和夏秋季（8月至10月），由于高浓度的花粉过敏原暴露于空气中，患者出现鼻部和眼部的过敏症状。即使采用抗组胺药、鼻用糖皮质激素等常规治疗方案，仍有部分患者疗效不佳，临床亟需更有效的治疗手段。

基于临床需求，张罗教授团队开展了名为“天玑”的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的Ⅲ期临床试验，在全国18个研究中心纳入108例中重度季节性过敏性鼻炎患者，以证实新型生物制剂司普奇拜单抗的临床疗效。

Ⅲ期临床试验研究结果显示，司普奇拜单抗能有效改善患者的鼻部和眼部症状。进一步研究发现，给予司普奇拜单抗治疗后，患者血清总IgE、花粉特异性IgE水平显著下降。同时，2型炎症相关基因活跃度也会降低。表明司普奇拜单抗可以从全身和局部层面发挥对2型炎症相关生物标志物和基因表达网络的调节作用。