冰箱保鲜国际标准首次发布

本报北京电（记者孔德晨）记者近日从国家市场监督管理总局获悉，由中国牵头制定的国际电工委员会（IEC）冰箱保鲜国际标准日前正式发布。这是全球首个针对冰箱保鲜性能的国际标准，为提升冰箱保鲜性能提供了科学、统一的技术规范，填补了该领域的国际标准空白。

标准助力产业转型升级。从行业发展角度看，该国际标准规定了冰箱失重率和凝露两个衡量保鲜效果重要指标的测试方法，使冰箱保鲜效果有了统一的量化指标。冰箱内的果蔬失重率如果过高，在水分流失的同时，部分营养也随之流失。冰箱内部凝露高则会导致冰箱内部湿度过高，在蔬菜表面形成水珠凝露，加速蔬菜腐烂。凝露测试规范了在具有特定温度、湿度和空气流动条件下的试验区域内，模拟果蔬在冰箱存储时表面产生凝露严重程度的试验方法。该方法通过测量给定时间内测试样本每个表面的凝露产生情况，划分为0—3分不同的分值，以此来衡量冰箱产生凝露的程度，分值越低表明冰箱的防凝露效果越好。此外，标准中规定的“羊毛片”测试法作为一项创新突破，有效解决了因地域差异和食材种类不同导致的数据偏差问题，显著提升了评价体系的科学性和准确性。这一创新方法推动行业从单一关注“制冷温度”转向全面评估“保鲜效果”，为后续的技术研发和产品升级提供了重要指导。

对广大消费者而言，该标准的实施标志着市场上有了统一的冰箱保鲜性能评价体系。通过设定明确的产品性能底线，有效保障了消费者的知情权和选择权。消费者可以根据标准提供的核心参数进行直观对比，避免因信息不对称导致的选择偏差，从而作出更加明智的消费决策。

标准发布将提升全球消费者的使用体验。国家市场监管总局有关负责人介绍，制定该国际标准联合了来自新西兰、德国、美国等16个国家的专家，召开26次工作会议，开展超过3000次实验测试，共同推动行业从技术参数导向向用户价值导向转变。“随着我国牵头制定的IEC冰箱保鲜国际标准在全球推广实施，不仅引领全球家电产业向更高质量、更具创新性、更可持续发展的方向迈进，也为提升全球消费者的使用体验作出了积极贡献。”该负责人说。