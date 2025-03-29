我国加速消除病毒性肝炎危害

新华社北京3月28日电（记者刘祯、顾天成）我国甲肝疫情持续控制在低流行水平；人群乙肝病毒表面抗原的流行率持续下降；5岁以下儿童乙肝病毒表面抗原阳性率降至0.3%，提前实现世界卫生组织西太区提出的防控目标……数据显示，我国病毒性肝炎防治取得积极成效。

这是记者28日从第34届亚太肝病学会年会上获悉的。

“病毒性肝炎是严重危害人民群众身体健康的重大传染病。”国家疾控局副局长夏刚说，在党中央、国务院坚强领导下，在各地、各部门共同努力下，消除病毒性肝炎危害的进程正加快推进，病毒性肝炎新发感染得到有效控制，感染者治疗效果稳步提升，全社会防治意识不断增强。

“我们积极推动肝病研究领域的多元合作，为全球乙肝治愈研究提供了中国方案。”中山大学附属第三医院教授高志良说，中国慢乙肝临床治愈（珠峰）工程项目实现慢性乙肝患者48周临床治愈率33.8%，受到国内外同行的充分肯定。

“肝炎防治是一个系统工程，需要社会各方携手合作。”中国肝炎防治基金会理事长王宇介绍，近年来，各地加强跨部门协作，积极开展各项加速消除病毒性肝炎危害的行动。

据悉，各地正在探索以医院为中心、基层医疗机构协作的综合管理模式，以扩大筛查覆盖面，优化医疗资源配置，提高患者依从性。

南方医科大学南方医院教授侯金林介绍，为提升病毒性肝炎的诊断率和治疗率，该医院积极推进院内筛查和转诊联动机制，提高院内筛查能力，确保乙肝、丙肝感染者能及时确诊并进入治疗流程。

“但是，目前全球特别是亚太地区病毒性肝炎的防治还面临着较大挑战，存量的肝炎病毒携带者和肝炎患者基数大，诊断发现和治疗有待进一步提升。”夏刚说，下一步，将进一步强化预防接种、母婴阻断、血液安全管理等，并加强检测筛查力度、早期诊断、规范治疗管理等，动员全社会和全民参与，促进以人民健康为中心的预防、干预、治疗、管理的有机结合。