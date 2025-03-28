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“零添加”、数字标签、保质期…… 食品安全新国标划重点

2025年03月28日09:02 来源：人民网

来源：国家卫生健康委新发布59项食品安全国家标准和标准修改单

设计/编辑：郝帅

(责编：杨迪、吕骞)




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