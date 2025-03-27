打开
人民网健康·生活
热词：滚动　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

睡不好、睡不着？6个知识点教你不做“熬夜人”

2025年03月27日09:32 来源：人民网

编者按：睡不好、睡不着？国家出手教你健康入眠！近日，全国爱卫办会同相关单位共同研究制定《睡眠健康核心信息及释义》，旨在引导群众正确认识睡眠，养成健康睡眠习惯。如何做才能保持健康睡眠？儿童青少年、职业人群和老年人等重点人群需要注意哪些事项？一起来看。

来源：国家卫健委官网

编辑/设计：乔业琼、何雨薇（实习生）

(责编：杨迪、吕骞)




热门点击排行榜

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开