体重管理“个性化” 体育消费新趋势

第32届中国国际体育用品博览会（以下简称“中国体博会”）将于5月22日在江西南昌开幕。在距开幕50天之际，中国体博会相关负责人介绍，本届展会以“探索‘新’与‘质’转型升级路径”为主题，聚焦行业相关热点话题。

此次展会将在南昌绿地国际博览中心举行，展览面积超16万平方米，1700余家参展企业再创新高，将设置健身、体育场馆及器材、体育消费及服务三大核心展区，举办50余场同期活动，覆盖体重管理、数智赋能、体育消费等产业热点。

体重管理：个性化减脂 “一平方米健身房”

今年全国两会期间，“体重管理年”话题引发热议，而此次中国体博会商用健身展区也聚焦科学减脂，推出“全人群适配”解决方案：AI智能设备通过体态监测生成个性化训练计划，“长者健身”器材强化安全防护与适老化设计，青少年体态监测和健身设备结合趣味化交互功能。

家用健身展区则推出智能健身镜、折叠式器械及轻量化“一平方米健身房”解决方案，通过线上课程与数据追踪功能，满足家庭碎片化健身需求。同时，强调精巧和设计感的女性友好型器材占比有显著提升，深入挖掘“她经济”消费潜能。

数智赋能：设备更智能 场馆更智慧

数智赋能在体育场馆及器材展区体现得尤为明显，主要有如下亮点：数字技术赋能弹性运动地面，创新系统助力运动人造草行业，运动木地板出现“施工友好+材质升级”与“室外木地板”新趋势，数智化推动场馆运营水平跃升。

该展区将沿袭往届绿色和可持续发展的理念，众多参展企业将展示低碳环保材料、节能高效的场馆设施及循环利用的解决方案。

而商用健身展区也将同步探讨“一体化健身房运营”，引入智慧管理系统优化资源配置，助力健身场馆降本增效。

体育消费：细分新赛道 政企齐发力

在体育消费及服务展区，参展商类型和产品的变化呼应了该展区的主题“运动消费进阶”，包括专业的体育消费终端新产品，匹克球、运动自行车、轮滑滑板等细分领域的新兴运动装备，“老牌换新颜”之下的国潮新品和“定制化”运动产品。

政府体育事业专区将汇聚多地体育和文旅主管部门，带来最新政策解读和项目信息，旨在为政企合作搭建平台，推动地方文体旅融合发展目标与市场需求精准对接。配套活动中，第十二届中国体育产业交流大会、中国数字体育产业大会、《中国露营产业市场调研分析报告》发布会等都将从不同角度关注体育消费。

2025中国体博会预计将吸引超10万人次观展，其中境外预登记观众约3000人，覆盖近60个国家和地区。

（据新华社北京4月2日电 记者李丽、高萌）