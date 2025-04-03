喝奶茶，怎么辨别“科技与狠活”？（服务窗·读懂食品添加剂）

奶茶是很多人喜爱的饮品。日常生活中，如何识别奶茶里的食品添加剂？如何科学饮用奶茶？针对这些问题，记者采访了重庆市食品药品检验检测研究院副院长陈世奇。

2月8日，《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB 2760—2024）正式实施，新版标准修改了部分食品添加剂的使用要求，调整了使用范围和限量。其中一项调整是禁止在淀粉制品中使用脱氢乙酸及其钠盐。

“作为‘奶茶伴侣’的辅料‘珍珠’是典型的淀粉制品，也在禁止使用脱氢乙酸钠的食品之列。”陈世奇说。

脱氢乙酸钠是食品生产者常用的低毒性防腐剂。科学研究指出，长期过量摄入脱氢乙酸钠，可能会有一定的健康风险。目前市面上的“珍珠”小料主要有三类，大多数商家使用的常温珍珠和快煮珍珠含有防腐剂，而不含有防腐剂的冷冻珍珠依靠冷链运输，成本较高。新规的实施要求品牌方和供应商攻克制作工艺难题、调整珍珠配方，以确保产品的合规性和健康性。

“科技与狠活”作为网络流行语，用于调侃或讽刺某些食品生产或加工过程中过度使用添加剂、人工合成技术等手段的现象。这一争议也长期存在于奶茶界，源于不少消费者对其中的食品添加剂心存疑虑。

“奶茶中，并非所有添加剂都是‘科技与狠活’。只要在国家标准规定的范围内使用，食品添加剂是安全的。但如果超范围、超剂量使用添加剂，就可能危害健康。例如，超量使用色素，可能会损伤神经系统和消化系统；违规添加非食用物质，会严重威胁消费者的生命健康。”陈世奇说。

如何识别奶茶里的“科技与狠活”？陈世奇给出了“一看、二观、三品尝”的方法。

一看标签。预包装奶茶的包装上，必须清晰标注品名、配料表、生产日期、保质期等信息。配料表是关键，显示了奶茶是否有食品添加剂等。

二观色泽和质地。用鲜牛奶和茶叶制作的奶茶，颜色是自然的浅棕色或米色，质地均匀。颜色过于鲜艳，如呈现亮粉色、鲜绿色等不自然的颜色，很可能添加了过量色素；如果奶茶看起来分层明显或者有沉淀，那可能是品质出现了问题。

三闻气味和尝口感。优质的奶茶有浓郁的奶香味和茶香味。如果过于甜腻，可能是添加了过多的甜味剂；如果有异味、酸涩味或苦味，可能与原料质量不佳、添加剂超标有关。

平时生活中，如何科学饮用奶茶？陈世奇给出建议：

控制饮用量。奶茶中通常含有较高的糖分、脂肪和咖啡因，长期过量饮用会增加身体负担。建议每天饮用奶茶不超过一杯，且尽量选择小杯装。

关注糖分摄入。很多奶茶为追求口感，添加了大量糖分，长期过量饮用易引发蛀牙等。点单时，可要求“少糖”或“无糖”，也可以选择添加新鲜水果来增加自然甜味。

留意奶制品选择。鲜奶富含蛋白质和钙质，相对健康；而奶精可能含有反式脂肪酸，长期食用不利于心血管健康。

注意咖啡因含量。部分奶茶为达到提神效果，加入较多茶底或咖啡成分。过量摄入咖啡因会引起失眠、心悸等问题，敏感人群应选择低咖啡因或无咖啡因的奶茶。

《 人民日报 》（ 2025年04月03日 14 版）