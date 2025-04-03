帮老年人跨越“数字鸿沟”，仅靠“大字模式”还不够（民生观）

适老化改造不仅要多做减法，还要从技术上给老人们加点关怀

最近，一件小事温暖网友：浙江绍兴姑娘梅梅为不识字又听不太懂普通话的外婆，定制了一本智能手机手绘有声说明书。只要按到相应图标，录音器就会播放梅梅用绍兴方言录制的说明，给外婆介绍具体功能。

由此联想到我的奶奶，没读过书，年事已高，要是给她一部智能手机，奶奶会用吗？

实际上，老年群体适应智能化的过程仍旧不易。身边无人指导和“不想给别人添麻烦”的心理，都成为老年人跨越“数字鸿沟”的障碍。梅梅用一本手绘有声说明书教会了外婆使用手机的基本操作，用耐心与关爱努力弥合科技发展带来的技术鸿沟。在家人的悉心陪伴下，也有一些老年人主动适应、拥抱智能手机。

不少城市也在探索，通过开设线下讲座、培训等方式，帮助银发族更好融入数字生活，比如，上海老年大学推出26门智能技术应用课程，深受老年人追捧。

厂商也可从源头做些改变。工业和信息化部2021年发布了《移动互联网应用（APP）适老化通用设计规范》，随后，各种指导文件逐渐规范手机厂商和APP厂商的适老化设计逻辑。然而，有的平台的适老化改造，仅限于放大字体图片、简化操作键等初级改造，尚未从算法技术上真正为老年用户考虑；有的购物软件的“长辈模式”中，充斥着仿冒大牌的劣质产品推荐；有的平台甚至将老年群体围入“信息茧房”，打算“精准收割”；更有甚者，智能手机沦为骗子对老年人实施诈骗的工具，应引起重视。

让适老化落到实处，政策端需出台强制标准，企业端要回归“用户本位”思想，邀请老年用户参与产品迭代，将老年人使用需求纳入考虑。适老化改造不仅要多做减法，还要从技术上给老人们加点关怀。

帮助老年人跨越“数字鸿沟”，是政府、社会与家庭都要参与的综合课题。不妨先从陪伴家中老人学着如何使用智能手机开始。

《 人民日报 》（ 2025年04月03日 14 版）