直播预告：舒适化医疗，让肛肠患者不再因痛忌医

舒适化医疗，其核心在于确保患者安全的同时，最大限度地缓解或消除他们的疼痛、焦虑及不适感，从而显著提升治疗过程中的舒适度与满意度。舒适化医疗在肛肠患者围术期的应用现状如何？其价值与面临的挑战各是什么？

3月26日10:00至11:00，贵州中医药大学第一附属医院主任医师曹波，南京市中医院副院长章阳做客“人民好医生”直播间，与大家一起分享舒适化医疗在肛肠领域的创新与实践成果，欢迎届时收看。

专家简介：

曹波，贵州中医药大学第一附属医院肛肠科，中华中医药学会肛肠分会副会长，中国民族医药学会肛肠分会执行会长。

章阳，南京市中医院肛肠诊疗中心，中华中医药学会肛肠分会常务委员，世界中医药联合会盆底疾病专业委员会会长。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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