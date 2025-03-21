关注睡眠 远离“困”扰

不少人深受失眠、打呼噜、梦魇等睡眠问题困扰。3月21日是“世界睡眠日”，中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林等多位专家呼吁，失眠患者要重视睡眠问题，注重调整身心状态，严重者应尽早寻求专业帮助，做到早发现、早诊断、早治疗。

在中国医师协会睡眠医学专业委员会3月20日举办的2025世界睡眠日科普讲座暨全国义诊活动上，陆林介绍，我国成年人失眠发生率高达30%，主要表现为入睡困难、睡眠维持困难或早醒。长期失眠不仅影响日常生活和工作效率，还会造成心脑血管疾病、内分泌疾病等慢病，甚至增加神经精神疾病发病的风险。

打呼噜与呼吸暂停是不容忽视的睡眠“杀手”。中国医师协会睡眠医学专业委员会名誉主委、北京清华长庚医院教授叶京英介绍，阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）是一种发病率高且危害严重的睡眠呼吸疾病。在我国，OSA患者有1.7亿，其中，中重度患者有6650万，但大多数人尚未意识到问题的严重性。如果夜间打呼噜伴随呼吸暂停、白天嗜睡等症状，应及时到医院进行睡眠监测，接受针对性治疗。

青少年的睡眠质量直接影响其身体发育和学习能力。“长期睡眠不足会威胁青少年的健康，阻碍生长激素的分泌，影响身高发育和认知功能，进而导致焦虑、抑郁等情绪问题。”陆林强调，应从家庭层面和学校层面共同努力来解决青少年的睡眠问题，确保每天9~11小时的睡眠时间。

睡眠与健康密切相关。为此，国家卫生健康委要求“每个地市至少有一家医院提供心理门诊、睡眠门诊服务”，并将其列为2025年全系统为民服务八件实事之一。

在国内较早开设睡眠专病门诊的中日友好医院，近几年门诊量约为10000人次/年，相较于10年前有了大幅增长。“这说明公众逐渐意识到睡眠健康的重要性，并能积极面对睡眠问题。”中日友好医院睡眠诊疗中心主任医师张晓雷建议，如有长期睡眠问题，应及时到专业机构寻求帮助，多导睡眠监测等技术可以精准诊断睡眠呼吸暂停、失眠、昼夜节律紊乱等睡眠障碍，并制定个性化的治疗方案。

在日常生活中，如何获得优质睡眠？陆林建议，可以通过音乐、运动、冥想等方式放松心情，睡前2~3小时尽量避免饮食和剧烈运动——“如果实在睡不着，可以离开床做些轻松的事，避免在床上因为睡眠问题而焦虑”。

专家强调，改善睡眠质量是预防和管理慢性疾病的重要手段。成年人每天睡7~8个小时最健康，不要少于6个小时。如果晚上睡眠不足，建议午睡半个小时，过长的午睡会增加心血管疾病、代谢疾病的发病风险。

（本报北京3月20日电 本报记者 金振娅）