警惕在线诊断心理疾患越治越病

“NPD有六大特征，遇到了赶紧跑”“有的孩子看着正常，其实是ADHD，快来测一测”……近期，以在线“诊断”NPD（自恋型人格障碍）、ADHD（注意缺陷多动障碍）等为标题的视频在网络上大量传播，不少人“被确诊”。据新华社记者调查发现，这些视频往往先以心理热门话题吸引关注，通过话术激起需求后，再推销课程、保健品、一对一咨询辅导等收费项目，已经形成较为完整的链条。（3月17日《新华每日电讯》）

在线“诊断”心理受到追捧，反映出时下的社会需求。随着心理健康问题日益受到关注，大众对心理科普的需求显著增长。快节奏的生活压力下，许多人希望通过便捷渠道了解自身或亲友的心理状态。然而，专业心理服务资源分布不均、线下诊疗费用较高、公众对精神疾病的认知仍存偏见，导致部分人转向网络寻求“速成答案”。

在线“诊断”心理问题隐藏的风险，让人倍感担心。心理疾病的诊断需要严格的专业评估，包括症状持续时长、社会功能影响、排除其他疾病干扰等复杂流程。短视频中碎片化的描述往往断章取义，将复杂病症简化为几个“典型行为”，极易引发误判。普通人若轻信此类内容，可能陷入过度自我怀疑或对他人妄下结论，甚至延误真正需要治疗者的干预时机。更值得警惕的是，部分内容为博流量刻意制造焦虑，将严肃医学问题娱乐化，还会进一步加深公众对心理疾病的误解。

尤其要看到，在线“诊断”的背后藏着带货变现的商业套路。一些博主打着“心理科普”的旗号，实则为商业利益铺路。视频中刻意使用“赶紧测试”“限时领取”等话术引流，再通过私聊、社群将观众导向高价课程、保健品甚至“玄学疗愈”。为规避监管，直播间用暗语替代敏感词，如“白大褂”指医生、“吃片片”指服药，模糊医疗与消费的边界。这类变现链条中，焦虑成为商品，心理问题沦为营销工具，不仅损害消费者权益，更可能让真正需要帮助的人被误导，陷入“越治越病”的恶性循环。

治理这种乱象，需要从几个方面入手。平台应强化内容审核，对夸大疗效、违规导流的账号采取限流或封禁措施，同时加大对正规医疗机构、持证心理咨询师的流量扶持。监管部门需完善网络心理服务规范，严查以“科普”之名行“带货”之实等行为，并建立快速举报和处理机制。此外，可鼓励专业机构推出通俗易懂的公益科普，通过权威声音挤压伪科学生存空间。对于屡教不改的违规主体，不妨纳入征信黑名单，提高违法成本。

社会层面则需加快构建多层次心理服务网络，在社区、学校、企业嵌入心理咨询站点，让专业帮助触手可及。医保目录可逐步纳入更多心理治疗项目，降低就医门槛。对个人而言，面对网络信息需保持清醒，要认识到，心理测评不是娱乐测试，疾病标签不能随便认领。若察觉自身或他人存在心理困扰，应优先选择医院精神科或正规心理咨询机构评估。唯有让科学诊疗成为主流，让网上“速成诊断”失去市场，才能守护好公众的心理健康防线。