【深入学习贯彻党的二十届三中全会精神·中国式现代化】

临近中午，山西省太原市杏花岭区府西医养中心后厨蒸汽氤氲，饭菜香气萦绕。护理人员根据老人口味精心搭配饭菜，然后细心装入写有名字的保温饭盒，送往各个楼层。

这是太原推动医养结合的一个缩影。老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安，既是民之所盼，更是民生大计。今年的政府工作报告提出，“深化养老服务改革，制定促进银发经济发展的政策”。太原市是山西省最早进入人口老龄化的城市，也是山西省老龄化程度最高的城市。如今，已步入中度老龄化社会的太原，面临着医养结合需求集中释放的巨大挑战。

2016年6月，太原市被确定为全国首批医养结合试点城市。近年来，太原市把医养结合纳入全面深化改革重点民生事项统筹推进。从畅通养老与就医的衔接渠道，到悉心守护生命终程，太原市不断推动医养结合提质扩容，让百姓养老更有“医”靠。

医养融合 照护服务专业又贴心

“今儿的饺子可合您胃口？”护理员轻声问候。曹大爷咬开半个元宝似的饺子，笑着说：“香！比家里包的还顺口！”

杏花岭区作为太原市老城区，人口老龄化程度较高，全区60岁、65岁以上老年人口占比均高出太原市平均水平三个百分点。作为太原市医疗机构拓展养老服务较为成功的试点，府西医养中心是依托鼓楼社区卫生服务中心和杏花岭区中心医院成立的公立医养结合机构，从2024年1月投入使用，设置床位150张。

“与其他养老机构相比，我们这里不仅提供生活照料、文化娱乐等基础养老服务，还具备慢病管理、紧急救治、心理辅导等医疗特色服务。”杏花岭区中心医院党委书记、府西医养中心院长冯立新介绍道，“内科医生会定期查房，根据老人情况调整用药，进行基础检查。同时，我们还开通了急诊绿色通道，确保在紧急情况下，老人能够迅速得到专业医护人员的床边救治。”

午后，透过房间的窗户望去，不少老人已安然入睡，被子下隐约可见的引流管引起了记者的注意。府西医养中心主任袁芬告诉记者：“这里80%的老人处于失能状态，因此管路护理等特殊护理成为我们的必备服务。像尿管、胃管等护理操作，在一般养老院难以完成，但我们的专业护理人员凭借扎实的技能，可以为老人提供细致入微的照护。”

除了日常护理，短期照料与术后康复服务也为许多老人解决了难题。“在这儿的这段时间，每天都有医护人员耐心地指导我做康复训练。现在我恢复得特别好，回家也更放心了。”一位刚做完骨科手术的老人感慨道。

“医是医，养是养，医养之间的衔接，需要更多专业力量。只有掌握‘医’的知识，才能更好地做好‘养’的细节。”冯立新告诉记者，该中心目前有4名社区医生、14名专业护士、2名老年人能力评估师，还有16名专业陪护。为了实现生活照料与医疗护理的深度融合，中心正计划逐步将养老护理员与专业护士相融合，让老人们享受到更专业、更贴心的照护服务。

“依托专业医疗机构办养老只是杏花岭区推进医养结合的一个生动缩影。”杏花岭区卫生健康局局长郭峰补充道，“杏花岭区正以府西医养中心为龙头，带动其他医养结合机构建设，依托乡（镇）卫生院和社区卫生服务中心，在每个镇街设置一个医养中心，实现医养中心全覆盖，推动区域医养结合事业发展。”

“太原市鼓励二级以上医疗机构在不具备内设医疗机构的养老机构中设置医疗延伸点，鼓励辖区内基层医疗卫生机构与养老机构签订服务协议，开展医养结合服务。”据太原市卫健委老龄健康科科长郭展鹏介绍，目前，太原全市69所养老机构与对应医疗机构成为签约协作的医养联合体。

家庭病床 把医疗服务搬回家

暖阳透过窗户倾洒在李奶奶的床榻上，为这位因脑梗和股骨骨折而长期卧床的八旬老人，送上了一份温暖。

“大娘，今天感觉怎么样？”在问候的同时，太原安定医院的护士轻柔地翻开床褥，仔细查看褥疮的情况。一旁的医生边放医疗箱边说：“咱们先量个血压，看看今天的身体状况。”

“我母亲感觉好多了！真是太感谢你们了！”李威眼眶泛红，紧紧握着医护人员的手回答道。

回想起两天前，李威仍心有余悸。那天，母亲毫无征兆地突然恶心、呕吐，病情加重。家属们心急如焚，担心冒然挪动会加重病情。当他们了解到在家就可以“建立病床，同时享受医保优惠”时，当即向太原安定医院提出建床申请。

“收到李奶奶的建床申请后，我们迅速对患者进行建床评估，签订家庭病床服务协议后，医护团队携带便携设备上门，提供心电图、生命体征监测等服务，并根据病情制定了治疗方案。”太原安定医院护理部主任赵芳介绍，建床第二天，患者的不适症状就得到了明显缓解。

家庭病床服务，是指医疗机构在患者居住场所建立家庭病床，为适宜居家诊疗、康复、护理的患者提供的居家医疗服务。2023年5月，太原安定医院正式获批家庭病床及巡诊服务资质，开启了对医疗服务模式的创新探索。

作为太原市第一批试点机构，如何让这项服务真正落地生根？“干中学！医院的首批十例家庭病床服务我带队去！”太原安定医院院长刘芳身先士卒。她告诉记者，通过不断摸索实践，医院逐渐厘清了各项工作流程。

“前期各试点积累的工作经验让我们收获颇丰。去年年底，我们总结了试行经验，并与市医保局、市审批服务管理局展开充分沟通，正式印发了全新的《家庭病床管理服务办法》。”太原市卫健委医政医管科科长袁涛介绍，新办法进一步细化了家庭病床服务的办理流程，扩充了建床病种范围，还提高了医保支付待遇，为患者提供了更加全面、优质的医疗服务。

目前，太原安定医院家庭病床服务涵盖了诊疗服务、医疗护理、康复治疗等方面30余项服务内容。“不仅如此，居民建床期间发生的符合医保政策范围内的医疗费用，由医保统筹基金按规定支付。”刘芳拿出厚厚一摞结算单翻看着说道：“你看这位大娘，住了8天，报销完后才花了20多块钱。”

在“互联网+”的浪潮下，太原安定医院还积极探索智慧医疗之路。医院搭建线上派单系统，方便居民线上预约服务，同时，医院还引入穿戴设备，可24小时远程监护患者生命体征，以智慧医疗为家庭病床服务赋能。

据悉，自开展家庭病床工作以来，太原市累计有19家医疗机构（含5家基层医疗机构）开通家庭病床医保报销，有效满足了特殊人群居家医疗服务需求。

安宁疗护 呵护生命的最后时光

陈英从未想过，一次转院，竟为母亲多争取了三个月的宝贵时光。

“那时，母亲肠癌广泛转移，在专科医院手术后，医生坦言母亲的情况不容乐观。为了让母亲最后的时光里少些痛苦，我将她转至太原市第二人民医院重症舒缓科，选择了安宁疗护。”提及母亲，陈英的眼眶微微泛红。

太原市第二人民医院重症舒缓科主任夏晋蜀回忆道：“当时患者术后腹部插着十几个管路，但神志清楚，求生欲望非常强烈。我们通过安宁疗护的整体治疗，不仅稳定了她的生命体征，还逐步拔除了大部分管路，她的身体状况逐渐好转，甚至能在搀扶下慢慢行走。”

三个月后，由于病情变化，陈英的母亲选择不再进一步抗肿瘤治疗，最终平静地离开了人世。“在重症舒缓科医护人员的悉心照护下，母亲不再被疼痛折磨，家人也有了更多时间陪伴她，那段时光让我们彼此都少了许多遗憾。”陈英感慨道。

据介绍，安宁疗护是提高老年人和疾病终末期患者生命质量的一种医疗服务模式。2019年3月，太原市第二人民医院发挥老年医学特色，成立“重症舒缓科”，在全市率先开展安宁疗护服务。

走进科室，春节期间装点的彩灯留存着节日里的温馨与希望。虽然这里的患者大多处于重症期或是生命的终末阶段，但走廊里、病房中却听不到因病痛折磨而发出的痛苦呻吟。

“我们采取‘重症舒缓+安宁疗护’的方式，融合国际上的缓和医疗及姑息医疗理念，为重症患者提供舒缓治疗，为临终患者给予安宁疗护。”夏晋蜀强调，“安宁疗护绝非放弃治疗，而是聚焦患者的身心需求，以更全面、更人性化的医疗照护模式，尽力延长有质量的生命，让患者在最后的时光里感受到温暖与尊严。”

面对安宁疗护这个全新领域，太原市第二人民医院科室团队逐步建立起“整体评估—症状控制—舒适护理—有效沟通—灵性关怀”的整体医疗照护模式。新春祈福、一同过生日、帮助患者完成心愿……六年来，重症舒缓科为1000多名患者提供服务，让他们在这里得到了精心的照料和关怀，平静地度过最后的时光。

2024年，太原市第二人民医院获批成为山西省安宁疗护指导中心，承担全省安宁疗护技术指导、质量控制、人才培养等任务。

据介绍，自2019年5月被国家卫健委确定为全国第二批安宁疗护试点城市以来，太原全市共建成13个安宁疗护试点单位，10个安宁疗护病区，安宁疗护床位共计600张，共为3776名患者提供了安宁疗护服务。

（本报记者 杨珏 李建斌 本报通讯员 王婕）