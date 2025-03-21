直播预告：别让结核盯上你的免疫力 协和医生教你双管齐下

3月24日是第30个世界防治结核病日，结核病至今仍是全球重大公共卫生问题，而风湿免疫病患者因疾病特点或治疗药物的影响，往往面临更高的结核感染风险。如何科学地认识结核病？风湿免疫病患者又该如何在治疗中平衡感染风险？

3月24日9:30至10:30，北京协和医院感染内科主任医师周宝桐，北京协和医院感染内科副研究员张丽帆做客“人民好医生”直播间，与大家一起分享风湿免疫病人群结核病诊治和预防知识，欢迎届时收看。

专家简介：

周宝桐，中国医学科学院北京协和医院感染内科主任医师，中国研究型医院学会感染和循证分会委员，中国研究型医院学会肝病分会委员，北京药理学会抗感染药物专业委员会委员。

张丽帆，中国医学科学院北京协和医院感染内科副研究员，北京协和医院青年拔尖人才，中华医学会结核病学分会青年学组委员，中国防痨协会标准化专业分会委员，中华医学会临床流行病学和循证医学分会青年学组委员。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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