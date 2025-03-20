耳朵藏着“健康开关” 春季养生揉起来（服务窗）

春天，阳气生发、万物复苏，却也是呼吸道疾病、过敏性疾病的高发期。如何在春季提高免疫力？简单易行的搓耳养生操不妨一试。耳朵上真有“健康开关”吗？搓耳等于全身SPA？怎样搓耳才有效？记者采访了广东广州医科大学附属第一医院康复科副主任医师谌凌燕。

“搓耳养生操虽没有明确的典籍出处，但其理论基础源于《黄帝内经》等古代中医经典。”谌凌燕告诉记者，《黄帝内经》记载，“耳者，宗脉之所聚也”。这意味着耳朵是多条经络汇聚之处。

据她介绍，在中医理论中，耳朵被视为一个“倒置的胎儿”，上面分布着与全身脏腑器官相对应的穴位。这些穴位通过经络与全身相连，刺激这些穴位，就可调节脏腑功能及全身气血运行，相当于做了一个全身SPA，进而提升人体免疫力。

“比如，我们的耳甲艇上有肾穴，揉按耳甲艇可以补肾益气，缓解耳鸣、腰膝酸软等症状。通过补肾，增强先天之本，就能提高机体抗病能力。”谌凌燕说，正因为耳朵藏着一个个“健康开关”，搓耳养生操也通过口口相传的方式传承至今。

搓耳养生操，应当怎么做？谌凌燕详细讲解。

首先是揉搓耳根。用食指和中指夹住耳根，上下搓动，力度适中，持续1到2分钟，搓到耳根微微发热。耳根部位是少阳经、太阳经等经络的经过之处，搓动耳根可以刺激这些经络，缓解局部不适。

其次是按揉三角窝。用拇指和食指捏住三角窝，轻轻按揉，力度以感到酸胀为宜，此后再向上向外拉耳朵尖，持续1到2分钟。按揉时，还可配合深呼吸，放松身心。三角窝内有神门穴，按揉此处可以清热泻火，缓解焦虑、失眠等问题。同时，三角窝与内分泌系统相关，按揉此处可以平衡激素水平，改善月经不调、更年期综合征等。

最后是环揉耳垂。用拇指和食指捏住耳垂，以画圈的方式轻轻揉动，再往下牵拉，做1到2分钟。耳垂部位有多个反射区，与头面部相对应。环揉耳垂可以改善头面部血液循环，缓解头痛，还能补肾固精。

“这套操每天可以做1到2次，每次总时长控制在5到10分钟，具体时间可根据个人感受调整，需避免过度用力，耳部有伤口或炎症时应避免操作。”谌凌燕说，做操的最佳时间为早晨起床后和晚上睡觉前，早晨做操可提神醒脑，晚上则有助于放松身心、改善睡眠。

谌凌燕研究中医养生和临床治疗已达16年之久，也通过拍摄短视频等方式，把搓耳养生操介绍给大家，引导更多的人通过日常调理改善健康状况，预防疾病。她建议，“搓耳养生需要持之以恒，但不可过度，孕妇、老人等特殊人群更需谨慎。若做操时出现不适，应当及时停止。若有特殊健康问题，需在专业中医师的指导下进行。”

《 人民日报 》（ 2025年03月20日 15 版）