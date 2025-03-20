打开
人民网健康·生活
热词：滚动　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

健康“医”点通

世界口腔健康日：护牙从小抓 儿童口腔健康6问6答来了

陈子源

2025年03月20日09:09 来源：人民网

3月20日是世界口腔健康日。对于儿童来讲，保持一个健全的口腔和整齐的牙列，对身心发展大有裨益。为此，人民网采访了河南省儿童医院口腔科副主任、副主任医师郑蕾，就儿童口腔相关问题进行解答。

(责编：乔业琼、高雷)




热门点击排行榜

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开