帮助老年人识破虚假保健品骗局（民生一线）

以包治百病制造噱头，用“专利发明”伪装科学，靠嘘寒问暖诱导购买

包治百病、快速见效等“神药”噱头，“科研成果”“专利发明”等伪科学外衣，嘘寒问暖、夸大宣传等营销手段……近年来，一些不法商家抓住部分老年人健康焦虑、情感孤独的心理，诱导他们高价购买虚假保健品和药品，严重损害了老年人的合法权益。如今，这些骗局套路更是手法翻新，利用电商平台、视频直播、朋友圈发布等多种形式，让一些老年人防不胜防。

虚假保健品和药品骗局屡禁不止，问题究竟出在哪里？如何帮助老年人识别骗局、远离骗局？记者进行了采访。

高价“神药”，保健品诈骗不容忽视

“33600元，阿姨，是什么东西你知道吗？”

“药。”

前不久，浙江省杭州市西湖区的快递小哥蔡红卫在派送一个价值33600元的“货到付款”包裹时，发现收货人是年过八旬的孙奶奶。小蔡怀疑她可能遇到诈骗了。

征得孙奶奶同意后，蔡红卫当面拆开了包裹，发现里面一款名为“脑心舒口服液”的所谓“药品”，既无生产批号，也无使用说明。

“阿姨，我怀疑这个药是假的，你就别要了，我给你带回去，对方给你打电话你不要接。”蔡红卫说。

起初，孙奶奶认为小蔡才是骗子。“这些药连说明书都没有，看病吃药得去正规医院。”蔡红卫苦口婆心地劝道，“刚才我电话询问对方，他们还要加我微信，说这一单成了就给我几千块钱呢，这不是诈骗是什么？”

听罢，孙奶奶这才肯配合。蔡红卫随即报了警，辖区翠苑派出所民警迅速赶来，确认这是一起典型的保健品诈骗案。

“我妈心脏不好，以前也购买过几次‘保健品’，但金额都没这次大。”孙奶奶的女儿匆匆赶到现场，对此她也很无奈。最终包裹被退回，孙奶奶删除了商家微信，表示再也不会购买这类“保健品”。

拿着这款“保健品”的外包装图片，记者联系到浙江医院副院长、中华医学会老年医学分会委员兼秘书长陈新宇，对方提示，这款产品对心血管疾病并无直接治疗作用，何况既无生产批号、成分也不清楚。

“其宣传的‘降血脂、抗动脉粥样硬化’等作用缺乏大规模的临床验证，口服液中含蜂蜜和蜂王浆，糖分很高，糖尿病或者高血糖患者禁用，年轻人也要慎用，使用不当可能会有头晕、皮疹等副作用。”陈新宇说。

陈新宇总结，这些虚假保健品分为无效型和非法添加型两种。其中无效型主要成分是淀粉，无实际功效，只能为老年人带来“吃了就会变健康”的心理安慰，长期服用还有可能因摄入过多糖分而影响正常饮食结构。非法添加型主要是非法添加了诸如降压药、止痛药、激素等，短期内可能会有“见效”的假象，但长期服用会对肝、肾等重要器官造成严重损害，导致病情延误，增加疾病风险。

屡屡有人上当，问题究竟出在哪

孙奶奶明明上当多回，为何仍“执迷不悟”？

“民众防诈意识虽然在提高，但诈骗手段也在不断翻新，对老年人而言防不胜防。”杭州市公安局西湖区分局翠苑派出所民警孟羿帆说。

这几年，针对老年人的保健品和药品诈骗呈现新形式。“以前看电视广告打热线电话下单，现在用手机看直播、刷朋友圈，动动手指头就能下单，网络购物带来便利的同时也给了骗子可乘之机。”孟羿帆说。孙奶奶这次上当，就是看到了对方朋友圈的内容。

“虚假保健品和药品常常披上‘科学外衣’，大肆渲染‘功效’，制造营销骗局，对老年人非常有吸引力。”陈新宇分析，虚假保健品和药品经常伪造权威认证，利用老年人对机构和专家的信任，让老年人放松警惕。

除了骗术升级，老年人轻信虚假保健品和药品，还与自身情况分不开。

“不少患者，尤其是老年患者，对于慢性疾病都十分焦虑。”结合自己的从医经历，陈新宇表示，在漫长的治疗过程中，老年人逐渐产生无力感，急切渴望找到一种能改善病情的“速效方案”，虚假保健品和药品就是抓住了这一心理诉求，打着“根治”“快速见效”的旗号，迎合了老年人的期盼。

同时，老年人对于药品信息存在认知盲区，不了解药品正规标识。拿出一种虚假保健品，陈新宇介绍道，“你看，外包装上充斥着各种专业术语，还有‘院士科研成果’‘发明专利’等字眼，东拼西凑了一堆‘科学名词’，让老年人眼花缭乱。”

孟羿帆补充，“亲情营销”正在攻破一些老年人的防线。虚假保健品和药品销售者敏锐捕捉老年人子女陪伴不足、社交圈子狭窄的现状，抓住他们内心渴望情感关怀的心理，大打“亲情营销”牌，获取老人信任。“子女也要从自身找原因，多多陪伴关注。”他说。

对此，陈新宇深有感触。“对老年人的慢性病治疗，不管是医生还是家庭，一定要有足够耐心，提供足够关怀，否则就会让骗子钻了老年人情感缺失的空子。”看病之余，她一定会对老年患者的家庭支持情况和心理进行调研了解，“要重视医学人文，有时老年人来看病，更多的是心理诉求。”

提高防范意识，劝导老年人远离骗局

如何帮助老年人远离保健品和药品骗局？有关部门正在积极探索。

孟羿帆介绍，杭州公安部门为此专门创作了“三不原则”防骗口诀——不轻信免费福利、不迷信专家名头、不着急掏钱付款。“我们制作成宣传册在辖区内分发，碰到老年人，民警还会多嘱咐几句。”

在他看来，纯靠反诈宣传远远不够，更关键的是掌握辨识虚假保健品和药品的技能。为此，记者专门采访了浙江省药品监督管理局相关负责人，对方提醒，可把握“三看”原则。

一看“国药准字”与追溯码。“国药准字”是正规药品的身份标识，如同药品“身份证”，其格式为“国药准字H（Z、S）+四位年号+四位顺序号”，其中H代表化学药，Z代表中药，S代表生物制品，保健品则需有“蓝帽子”标志以及“国食健注G+四位年号+四位顺序号”。以上均可通过国家药监局网站、“中国药品监管”APP、支付宝、微信“扫一扫”功能等查验产品真伪，而假药常使用废止批准文号或假批准文号。

二看药品外包装和药品外观。合格药品包装外观颜色纯正、印刷精美、字迹清晰，合格药品片剂颜色均匀、表面光滑，片上所压字体深浅一致、清晰，无花斑、裂片、潮解等问题；而假药包装质地较差，外观颜色不纯正，字体和图案印刷粗糙；假药片剂多颜色不均匀，有花斑，糖衣存在褪色露底、开裂等现象；假药剂会出现沉淀、结晶、变色，或有絮状物等；颗粒剂黏结成块，不易溶解；膏剂失水、发霉或有败油气味。

三看生产批号和有效期。合格药品的包装上有激光打印的产品批号、生产日期和有效期，三者缺一不可；而假药常有缺项或使用油印粘贴的批号和日期。

“心理健康也很重要，老年人应正视衰老的事实，有些所谓的‘病’其实是自然衰老的表现，不必过度焦虑。”陈新宇说，要鼓励老年人多参与社区或正规医院组织的公益科普讲座、义诊，家人也应协助老年人整理病历、检查单和药品，“不要忽略沟通的作用，这可以帮助老年人缓解焦虑，减少对虚假保健品的依赖。”

此外，老年人不要忽视保健品和药品同时服用的潜在风险。“两者会有成分冲突与疗效干扰。比如颇受老年人欢迎的鱼油，有降低血小板活性、减少血栓形成的保健功效，而心脑血管疾病患者一般会服用阿司匹林或者华法林等抗凝药物，两者同时服用就有可能放大出血风险。”陈新宇补充道。

那到底可不可以吃、需不需要分开吃？陈新宇建议：“此时就要到老年医学科或药师门诊进行多重用药管理，对照正在吃的保健品和药品的外包装，由医师或药师帮忙优化治疗方案。”

《 人民日报 》（ 2025年03月19日 13 版）