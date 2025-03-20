春分时节，关注身体健康

春分，是二十四节气中的第四个节气。在国家卫生健康委19日举行的“时令节气与健康”发布会上，专家提醒，春分时节，昼夜平分，公众要注重规律起居、保证睡眠、均衡寒热饮食、适时添减衣物。

春回大地，万物复苏。相对其他季节，春季过敏原较多。比如，柏树、杨树、梧桐、桉树等树木产生的花粉颗粒较小且飘得较远，容易造成过敏；而在室内，尘螨、霉菌等在春季较为活跃，也是常见的过敏原。

春季过敏可根治吗？首都医科大学附属北京地坛医院主任医师蒋荣猛表示，目前过敏无法根治，但可通过规范脱敏治疗、抗过敏药物治疗、生活方式调整以及彻底避免接触过敏原等方式实现长期控制。对过敏比较严重的人群，蒋荣猛提醒：在花粉高发季来临之前，可在医生指导下用一些预防性的药物，尤其2~4周之前使用效果更好；如果对明确单一过敏原有严重过敏症状，可在医生指导下采取规范的脱敏治疗。

日常如何预防春季过敏？蒋荣猛建议，外出尽量避开花粉高发时段，并佩戴口罩、护目镜等，穿长袖衣服，避免皮肤暴露。如果有条件，可根据当地的花粉监测数据选择出行。开车时把车窗关上，车内开启内循环方式。在花粉高发时段，把室内门窗关闭，定期清洁床单、被褥、窗帘、地毯。

3月仍是诺如病毒流行季。中国疾病预防控制中心研究员常昭瑞提醒，预防诺如病毒感染要做到勤洗手，注意饮食安全，烹饪加工食品时要做到生熟分开，避免交叉污染。“如果家庭成员出现胃肠炎症状，要对其呕吐物、排泄物进行规范处理。对污染的环境和物体表面要用含氯消毒剂彻底消毒，尤其是门把手、马桶按钮等容易被病毒污染的区域和部位，要定时进行消毒。”

“抗生素是针对细菌感染的药物，对治疗诺如病毒感染无效。”常昭瑞介绍，诺如病毒感染是自限性疾病，一般两三天后可自行康复——大多数病例是轻症，只需对症治疗即可；少数有脱水症状的患者需要补液治疗，必要时应该前往医疗机构就诊。