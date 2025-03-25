坚果应该怎么选、怎么吃？一文了解

坚果以其丰富的营养、香脆的口感广受大众喜爱。面对琳琅满目的坚果，你是否出现了“选择困难症”？如何搭配食用坚果更营养？本期人民优选来了，邀请专家为你讲解如何科学选购、食用坚果。

人民优选来了——

本期指导专家：华中科技大学同济医学院附属协和医院临床营养科主任杨胜兰