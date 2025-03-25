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人民优选来了

坚果应该怎么选、怎么吃？一文了解

陈子源

2025年03月25日14:11 来源：人民网

坚果以其丰富的营养、香脆的口感广受大众喜爱。面对琳琅满目的坚果，你是否出现了“选择困难症”？如何搭配食用坚果更营养？本期人民优选来了，邀请专家为你讲解如何科学选购、食用坚果。

人民优选来了——

本期指导专家：华中科技大学同济医学院附属协和医院临床营养科主任杨胜兰

(责编：郭思邈、吕骞)




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