康师傅茶研院：茶心匠韵 传承创新

在“健康”成为茶饮主浪潮的当代，无糖茶凭借天然、健康的属性，迅速成为备受消费者瞩目的品类。

寻茶之始：洞察市场，使命破局

康师傅茶研院的年轻研究员小张是无糖茶的资深“发烧友”，茶专业出身的他对原料、口感有着近乎苛刻的标准。在调研了市场上几十款无糖茶后，小张始终没有找到自己的“梦中情茶”，于是他找到了茶研院的技术权威“茶博士”。

“茶博士”告诉小张，虽然中国饮茶历史悠久，茶是人们生活中仅次于水的饮品，但在大家的潜意识里，喝茶总是一件颇费周折之事，喝上一口好茶需要协调时间、空间，甚至心情，而即饮茶虽方便快捷，可消费者对其认知大多停留在 “有茶味”，而不是 “好喝如现泡” 。好喝与便捷，在无糖茶领域就像“鱼和熊掌”一样不可兼得，这也成了行业难以突破的潜规则。

作为无糖茶爱好者和茶专业的学者，更作为茶研院的一员，小张和“茶博士”决心打破此局，打造出一款能够真正触动消费者心灵的好茶。在他们的背后，是康师傅30年的制茶底蕴。

作为中国即饮茶领域的先行者，康师傅积极与国内外权威科研院所、知名饮料企业和厂商合作，引入先进技术经验，开发形成了包含茶原料拼配和茶露技术、茶萃取技术、成品罐装技术等一整套茶技术体系，构建了企业茶技术平台。基于技术积累和创新需求，康师傅成立了茶研院，持续提升茶技术开发的投入和技术转化能力，扩大技术合作，强化茶饮产品创新力，致力于为消费者提供健康茶饮体验，让消费者在便捷畅饮中享受现泡级茶汤的口感，同时通过拼配技艺和风味创新满足多元饮用场景需求，持续引领茶饮行业品质升级与健康化发展趋势。

溯源之旅：深入茶乡，感悟匠心

小张和“茶博士”的寻茶溯源之旅足迹遍布全国各大名茶产地，最终在铁观音的发源地福建安溪和普洱茶的核心产区云南澜沧江停下了脚步。

福建安溪，这片北纬25度的土地，亚热带季风气候孕育出了层峦叠嶂的美景，而充足的雨水、阳光和云雾，如同大自然的馈赠，共同造就了铁观音独特的韵味。在这片充满茶香的土地上，小张和“茶博士”目睹了茶农们对传统工艺的坚守。传承三代以上、拥有超50年种茶制茶经验的茶农们，用他们的双手，演绎着12道古法工艺的传奇。白天采青，晚上摇青，10小时以上的摇青工序，每一次晃动都是对自然的敬畏与对品质的执着追求。茶农们对茶叶的深厚情感，不仅仅源于生计，更源自内心对这片土地和茶文化的热爱与传承。

在翠绿欲滴的茶园中，茶农们头戴斗笠，他们布满岁月痕迹的双手在茶树间轻盈地舞动，如同在弹奏一曲悠扬的田园乐章。

采摘后的茶叶被送往古朴而典雅的制茶工坊，一砖一瓦都渗透着岁月的韵味。

进入工坊，便能看到茶农们忙碌的身影。在这里，古老和现代的制茶工具交融，茶农眼神中透露出的专注，巨大的竹筛里堆满了鲜叶，专业的炒茶设备按照特定的轨迹和频率晃动，鲜叶欢快地翻滚跳跃，散发出阵阵清新醉人的茶香。

云南澜沧江流域的临沧，自然环境得天独厚，是当之无愧的“天下茶仓”。生长于此的云南大叶种茶叶，在高海拔区域汲取天地精华，滋味浓烈甘甜。普洱茶的制作工艺更是遵循自然法则，50天的渥堆发酵和七道工序的精心雕琢，让茶叶在时间的沉淀中发生奇妙的转化，醇厚平和的口感背后是茶农们耐心等待与精心呵护的结晶。

小张和“茶博士”在与茶农们的相处中，感受到了他们“一辈子一件事”的质朴情怀，这种情怀如同普洱茶的茶香，悠远而醇厚。

研发之路：精益求精，传承创新

从原产地满载而归，小张与“茶博士”依托康师傅茶研院的技术实力和丰富经验，迅速组建专业研发团队，全身心投入到产品研发中。

茶研院团队深知，茶叶具有 “一茶一味”的天然特性，通过科学手段筛选出各具特色的茶叶原料，让这些茶叶各司其职，有的贡献高扬的香气，有的提供醇厚的口感，匠心与科学以协调的比例有机结合，最终为消费者呈现原叶茶的完整魅力。

为此，研发团队不局限于实验室，而是积极投身于整个产业链，从上游茶园的原料种植到终端饮料生产，全程深度参与。团队如同“风味导演”，以“黄金标准”严格筛选每一片茶叶。他们奔赴原产地，对300多种茶原料进行多维度品评，精准锁定那些香气鲜活、回甘持久的优质茶叶，甚至精确到茶叶的采摘时段和生长环境。

在工艺研发过程中，团队将传统制茶工艺与现代生产技术融合。在茶叶萃取环节，运用前沿技术最大程度留存茶叶的天然香气和营养成分，同时严格把控传统工艺所需的火候与时间。从茶叶的筛选、萎凋、发酵到烘焙，每一道工序都在现代技术的精准监测下，严格依照传统工艺的标准执行。无论是铁观音的摇青，还是普洱的渥堆发酵，都保留了传统工艺的精髓。

为寻得口感的丰富层次和平衡，团队反复调试了400多版配方。产品测试环节，内测在康师傅内部小范围开展，多部门协同严格审查产品风味、概念和包装；外测则面向广大消费者，广泛招募样本以获取全面反馈，C试即在工厂进行放大生产测试，严格把控各环节，确保品质稳定；Q试则作为量产前的最终关卡，全面检测产品合规性并优化口感。包装阶段同样精心打磨，模型瓶型历经10余次迭代，标签设计方案超过40种。

经过数月的不懈努力和无数次试验，团队成功让来自不同品种、季节与产区的优质茶叶完美融合——“茶的传人”终于问世。来自安溪的“闽南人的铁观音”以及将云南高山普洱与新会青柑完美融合的“云南人的普洱茶”，奏响了层次感与平衡感极佳的风味之歌。

当茶汤滑过舌尖，风味的层次如画卷渐次展开：初入口时，茶香清幽且高扬，仿佛置身于晨曦中的茶园；随后醇厚感逐渐显现；最后回甘悠长，仿佛一场精心编排的味觉之旅。平衡感的奥妙则蕴藏着自然之道：多酚类物质赋予茶汤醇厚的基底，带来恰到好处的苦涩，而氨基酸则中和这种苦涩，带来鲜爽的回甘，两者形成的动态平衡，如同经验丰富的茶师掌控火候——多一分则苦，少一分则淡。

传承之责：链接茶农，探索创新

康师傅以弘扬中华饮食文化为使命，“茶的传人”是康师傅茶研院传承中国茶文化征程中的一个重要节点。

在传统农业与现代科技的交汇处，康师傅茶研院将农产品转化为标准商品，既满足了快节奏生活对便捷性的需求，又最大程度保留并呈现了茶文化的精髓，为消费者带来“真正现泡茶”的茶饮体验。这一举措不仅推动了企业自身的发展，更契合了国家在农业现代化和产业升级方面对于高质量发展的要求，在提升产品品质的同时，促进了农业与食品加工产业的协同进步。

同时，茶研院通过与茶农的紧密合作，为他们提供技术支持和市场渠道，帮助其提高茶叶品质、增加收入。而茶农们则用质朴和坚守，为“茶的传人”注入灵魂。这种互利共赢的合作模式，不仅促进了地方经济发展，更让茶文化在现代社会焕发出新的生机与活力。

面向未来，康师傅茶研院将继续秉持匠心精神，不断探索创新，一方面，深入挖掘中国茶文化的内涵，与更多茶农携手合作，推出更多高品质茶饮产品；另一方面，积极开展茶文化推广活动，让更多人了解中国茶文化的博大精深。此外，茶研院还将持续探寻中国茶饮的独特魅力，以匠心制茶，为消费者打造更多兼具健康与风味的茶饮产品，以茶为纽带，传承和弘扬中国茶文化，让这一珍贵的文化遗产在历史的长河中永放光芒。