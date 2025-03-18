当心餐桌上的催熟剂 偷走孩子的童年

近年来，儿童性早熟现象时有发生。是什么让孩子过早地发育？除了遗传、环境等因素，饮食不当也是导致儿童性早熟的重要原因之一，如炸鸡、奶茶、保健品等这些孩子们爱不释手的“美味”，其实很可能就潜伏着“催熟剂”。

守护孩子的健康成长，家长朋友们需要擦亮眼睛，从日常饮食入手，为孩子筑起一道“防火墙”。 今天，营养科医生将为您揭秘那些可能诱发儿童性早熟的食物和危险物质。

高蛋白高脂肪食物 较高的动物蛋白摄入量、总脂肪较高、多不饱和脂肪酸含量高的食物摄入量与较早的初潮年龄有关。这类食物包括三文鱼、沙丁鱼、金枪鱼、鲱鱼、鲭鱼、鱼油、坚果、植物油等。

含糖软饮料 饮用过多含糖软饮料、碳酸饮料也与青春期提前发生的风险呈正相关，这可能与快速引起循环胰岛素浓度的增加相关，所以均衡饮食对预防性早熟很重要。

营养滋补品 大量摄入营养滋补品、含雌激素较高的食物可能会增加儿童性早熟的风险。比如豆腐、豆浆、豆制品、鸡肉、鸡蛋、牛奶等，反季节蔬菜，膏粱厚味之品，含有大量防腐剂/色素/添加剂的食品。

过多的红肉 食用较多的红肉、过量摄入含微量元素锌较高的食品，如牡蛎、蛤蜊、扇贝、三文鱼、肝脏、红肉等，可能是儿童发生性早熟的促进因素。

蜂王浆 蜂王浆中的激素类物质会干扰儿童的内分泌，增加性早熟的风险，儿童不宜食用。

塑料餐具中可能存在的有害成分 在某些塑料制品的生产中所用的邻苯二甲酸二乙基己酯、双酚基丙烷等内分泌干扰物（EEDs），具有拟雌激素样作用。这些物质可通过污染的水源、食物或皮肤等途径被儿童摄入吸收，处于生长发育阶段的儿童对EEDs较成人敏感，较低剂量就可能对下丘脑-垂体-性腺轴造成不良影响，从而引发性早熟。

因此，家长们要关注您孩子的日常饮食结构是否均衡，以上容易引发孩子性早熟的食物是否摄入过量。关于性早熟饮食注意方面有任何疑问可咨询专业的营养科医师，可给家长朋友们提供营养均衡搭配、健康合理的食谱。

六类膏粱厚味食物 要少吃

“膏粱厚味”食物，通常指高脂肪、高糖分、高热量且味道浓郁的食物。以下是六类常见的膏粱厚味食品。

高脂肪类食物

油炸食品：如炸鸡、炸薯条、油条、炸春卷等，外酥里嫩，油脂含量高。

肥肉类：如红烧肉、扣肉、烤五花肉等，脂肪含量高，口感肥美。

奶油制品：如奶油蛋糕、黄油面包、奶油浓汤等，富含饱和脂肪。

高糖分食物

甜点：如巧克力、冰淇淋、蛋糕、甜甜圈等，糖分和热量较高。

糖果：如奶糖、软糖、棒棒糖等，含大量精制糖。

含糖饮料：如碳酸饮料、奶茶、果汁饮料等，糖分含量高。

高热量食物

快餐：如汉堡、披萨、热狗等，热量高且脂肪含量丰富。

坚果类：如核桃、腰果、杏仁等，虽然营养丰富，但热量较高。

芝士类：如芝士披萨、芝士蛋糕、芝士火锅等，脂肪和热量较高。

重口味食物

腌制食品：如腊肉、香肠、咸鱼等，盐分和脂肪含量高。

酱料类：如沙拉酱、蛋黄酱、辣椒油等，脂肪和热量较高。

火锅：尤其是麻辣火锅，油脂和调味料丰富，味道浓郁。

某些传统菜肴

东坡肉：肥而不腻，脂肪含量高。

烧蹄膀：肉质软烂，脂肪丰富。

糖醋排骨：糖分和油脂含量高，味道酸甜浓郁。

奶油焗饭/意面：富含奶油和芝士，热量和脂肪含量高。

高油高脂零食

薯片：油炸制成，脂肪和盐分含量高。

饼干：尤其是黄油饼干、夹心饼干，糖分和脂肪含量高。

膨化食品：如爆米花、虾条等，热量高且味道浓郁。本组文/马啊琴

（北京儿童医院顺义妇儿医院）